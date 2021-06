Les récifs coralliens : une richesse menacée à protéger

À l'occasion de la Journée mondiale des océans du 8 juin, Techniques de l’Ingénieur met à l’honneur les récifs coralliens français et l’urgence de leur sauvegarde.

Une étude parue début mai dans la revue Biological Conservation nous met en garde : tout le corail pourrait disparaître d’ici 30 à 50 ans. Les chercheurs insistent sur l’urgence de sauvegarder les récifs coralliens dans les prochaines décennies. En ce sens, ils invitent à déployer rapidement trois familles d’actions prioritaires pour protéger les récifs coralliens : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la baisse des pressions anthropiques et l’innovation pour renforcer leur résilience. Mais quel est l’état et l’importance de ces récifs en France ?

Selon l’initiative française pour les récifs coralliens (Ifrecor), la France est le quatrième pays corallien au monde. Le pays compte près de 60 000 km² de récifs coralliens, soit 10 % de la surface mondiale. Ils se trouvent dans l’océan Atlantique, l’océan Indien et l’océan Pacifique. En plus de leur intérêt écologique, ces récifs apportent 1,3 milliard d’euros aux économies de neuf collectivités d’outre-mer. Ils font vivre 12 000 sociétés, 50 000 emplois et plus de 175 000 ménages.

Des récifs menacés par les activités humaines

Dans le monde, environ la moitié de la surface de corail vivant a disparu depuis les années 1870. Selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), près d’un tiers des coraux sont actuellement menacés. Dans la France d’Outre-mer, les récifs coralliens les plus dégradés se trouvent dans les Antilles françaises et dans l’Océan Indien (Mayotte, La Réunion). « La majorité (62 %) des récifs évalués sur ces territoires sont dégradés, contre seulement 30 % dans les territoires moins densément peuplés du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française) et dans les îles Eparses de l’océan Indien », calcule l’Ifrecor.

Les effets combinés du réchauffement climatique et de la pollution due aux activités humaines constituent les menaces les plus importantes pour les coraux situés en outre-mer. Face à la multiplication des événements climatiques et une pression humaine accrue, les récifs perdent leur capacité de résilience, et ne parviennent plus à se reconstituer après un épisode de dégradation.

Protéger les récifs des eaux françaises

La France s’est engagée à protéger l’intégralité des récifs coralliens situées en outre-mer d’ici à 2025. Selon une étude d’Ifrecor, 67 % le sont aujourd’hui, notamment dans les aires marines protégées. L’institut relève des bénéfices « notables » sur les populations de poissons et l’état des écosystèmes dans ces zones de protection.

« La réduction des pressions issues des activités humaines à terre et en mer reste la principale marge de manœuvre pour sauver les récifs et maintenir les services qu’ils procurent : traitement des eaux usées, gestion des aménagements, promotion d’une agriculture respectant l’environnement, pêche durable… », conclut l’Ifrecor.