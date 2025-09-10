Les routes sous surveillance pour repérer leurs dégradations

Cet été, le gouvernement régional des Pouilles et Pirelli ont signé un accord visant à mettre en place un système de surveillance du réseau routier de la région. L’objectif ? Créer une carte de « l’état de santé » des routes.

Les nids-de-poule, les crevasses, ou encore les fissures représentent des pièges pour les automobilistes. Or, cette situation ne s’améliore pas en France. En 2023, 19 % des routes françaises étaient considérées comme en mauvais état, selon un rapport de l’Observatoire national de la route. Mais les réparations coûtent très cher. L’État a évalué la facture à 15,7 milliards d’euros.

Pour réduire cette facture, l’hexagone pourrait s’inspirer des Pouilles, une région située dans l’extrême sud-est de l’Italie. Avec le fabricant de pneumatiques Pirelli, elle va déployer le premier système de surveillance routière au monde.

Le Pirelli Cyber Tyre comprend des logiciels et des capteurs intégrés directement dans la bande de roulement du pneu. Il peut ainsi mesurer la pression, la température ainsi que les irrégularités de l’asphalte. Ce dispositif sera complété par des caméras installées à bord de véhicules. Les données visuelles seront traitées par le système d’analyse vidéo de la société suédoise Univrses.

Maintenance routière plus rapide

Pirelli Cyber Tyre collectera et traitera, grâce à des algorithmes innovants, des informations provenant de capteurs placés à l’intérieur de la bande de roulement, en analysant des facteurs tels que la rugosité et les irrégularités de l’asphalte. De son côté, la technologie Univrses permettra, grâce à des caméras, de surveiller l’état des routes ainsi que la signalisation horizontale et verticale.

Une fois traitées, ces données seront consultables par la Région via des tableaux de bord numériques. La Région aura ainsi accès aux informations collectées pendant la phase pilote. Ce service vise à permettre une maintenance routière plus rapide et plus efficace, contribuant ainsi à améliorer la sécurité du réseau routier.

Les premières voitures fournies à la Région par la société de location Ayvens – l’un des leaders dans les services de location longue durée et de gestion de flotte – ont commencé à rouler en juillet dernier.

En plus du projet, Pirelli développe un autre système pour surveiller les autoroutes.