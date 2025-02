Les thèses du mois : « EPR : des factures et des promesses »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de Février, « EPR : des factures et des promesses », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Étude de la propagation de flamme dans une atmosphère gazeuse représentative de la phase tardive d’un accident grave dans un REP

Laura Vastier

Thèse de doctorat en Énergétique, Combustion, mécaniques des fluides – Soutenance le 05/07/2024

Institut de combustion aérothermique réactivité et environnement

​Modélisation neutronique avancée des interfaces avec la chaîne SCIENCE V2 pour la remontée axiale du flux dans les réacteurs REP

Adrien Rispo

Thèse de doctorat en Sciences de l’énergie nucléaire – Soutenance le 04/07/2024

Laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie

Contribution de l’hydrogène à l’endommagement en milieu REP à basse température de l’alliage 82 sous forme de métal déposé

Anaïs Barou

Thèse de doctorat en Sciences et Génie des Matériaux – Soutenance le 22/05/2024

Centre Inter-universitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux

Analyse de l’impact de la microstructure d’un alliage 718 obtenue par fabrication additive (LPBF) vis à vis de la résistance à la corrosion sous contrainte en milieu primaire de REP : étude des effets d’échelles

Vanina Pelouard

Thèse de doctorat Sciences et Génie des Matériaux – Soutenance le 21/05/2024

Centre Inter-universitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux

Optimisation du pilotage des réacteurs nucléaires à eau sous pression (REP) dans un réseau électrique dans le contexte de la transition énergétique

Baptiste Gasse

Thèse de doctorat en Physique nucléaire – Soutenance le 14/02/2024

Service d’études des réacteurs et de mathématiques appliquées

Neutronic – Thermohydraulic coupling at the pin cell scale in exact three-dimensional geometry without homogenization : application to pressurized water reactors (PWR)

Francesco Filiciotto

Thèse de doctorat en Physique nucléaire – Soutenance le 16/11/2023

Service d’études des réacteurs et de mathématiques appliquées

​Experimental characterization of PWR fuel assemblies’ mechanical behavior under hydrodynamic and seismic-like loads

Lorenzo Longo

Thèse de doctorat en Mécanique des Solides – Soutenance le 21/06/2023

Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Équilibre

​Etude paramétrique de l’ébullition nucléée en condition prototypique d’un REP : dimensionnement et réalisation d’une maquette expérimentale

Louise Bernadou

Thèse de doctorat en Mécanique des fluides énergétique, procédés – Soutenance le 28/04/2023

CEA Cadarache

​Oxydation et corrosion sous contrainte d’un acier inoxydable écroui en milieu primaire des REP : effet des transitoires oxygénés

Thalita de Paula

Thèse de doctorat en Sciences et génie des matériaux – Soutenance le 27/03/2023

Centre des Matériaux