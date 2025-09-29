L’innovation en génie des procédés au programme d’un colloque à Épernay

Les 16 et 17 octobre 2025, chercheurs, ingénieurs et industriels se retrouveront à Épernay, pour une rencontre consacrée aux nouvelles approches de l’innovation en génie des procédés.

Organisée par le Groupe Thématique « Conception Innovante et Innovation » de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP), cette manifestation vise à initier chercheurs, industriels et étudiants à des méthodologies d’innovation encore peu exploitées dans le domaine. Le but de ces deux jours de conférences et atelier est de faire connaître plusieurs de ces méthodes et théories, allant de la création d’idées, à la conception innovante, et à la gestion de projets innovants.

Le programme alternera conférences académiques et retours industriels. Les thématiques couvriront, entre autres :

l’impact de l’intelligence artificielle sur la conception et le travail des ingénieurs (EDF, IFPEN) ;

les méthodes de génération d’idées et de conception innovante telles que la théorie C-K (Bauhaus des transitions Mines Paris, IPSOMEDIC, LRGP, CNRS) et TRIZ (IKOS groupe) ;

la gestion de projets innovants, le management des ressources technologiques et la nouvelle norme ISO 56000 (ERPI – Université de Lorraine) ;

des perspectives originales sur la permaculture, la régénération (NaTran) et l’histoire de la conception comme sources d’innovation (3L.AM) ;

l’ingénierie circulaire, source d’innovations (GEPEA).

Un atelier collaboratif KCP (cayaK Innov) permettra également de mettre en pratique la théorie C-K sur un cas concret de conception innovante.

L’événement marquera aussi les 15 ans du Groupe Thématique « Conception Innovante et Innovation ». La rencontre se conclura par une visite de la cuverie Moët & Chandon.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er octobre 2025 via la plateforme Weezevent.