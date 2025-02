Revue du Magazine d’Actualité #21 : du 10 au 14 février

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur a le plaisir de vous présenter sa revue hebdomadaire n°21 ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

DeepSeek : une nouvelle ère pour l’intelligence artificielle ?

Face aux sanctions américaines, DeepSeek a su tirer parti de ses ressources limitées pour développer une IA ultra-optimisée. En misant sur des experts ciblés et une prédiction multitoken, cette start-up chinoise propose une alternative crédible à ChatGPT, mais soulève aussi des questions de confidentialité.

Quelles conséquences suite à l’irruption de DeepSeek ?

Eau potable et PFAS : une étude révèle l’ampleur de la contamination en France

Une nouvelle étude alarmante met en lumière la présence de PFAS, des polluants chimiques persistants, dans l’eau potable de nombreuses communes françaises. Générations Futures et l’UFC-Que Choisir ont analysé 33 PFAS, dont certains devront être surveillés d’ici 2026. Les résultats sont préoccupants, avec des prélèvements non conformes aux normes internationales, notamment à Rouen et Amiens. Les associations appellent à une action législative urgente pour protéger la population.

PFAS : une réglementation plus stricte pour protéger la santé publique ?

La pureté compromise des eaux minérales commercialisées en France

Alors que les eaux minérales doivent être exemptes de contaminants, une enquête révèle que des marques françaises, dont Nestlé, ont utilisé des traitements interdits. Avec l’aide supposée de l’État, ces pratiques soulèvent des questions sur la transparence et la sécurité des produits.

Entente sur des eaux minérales contaminées

De la recherche à l’industrie : transformer le CO2 en énergie verte

La solution de méthanation développée par BioUpp pourrait transformer le paysage énergétique. En utilisant des catalyseurs biologiques, cette start-up promet de convertir efficacement le CO2 en méthane, prêt à être injecté dans les réseaux de gaz naturel. L’utilisation de microorganismes pour transformer le CO2 biogénique en méthane

Cinq ans après : bilan et perspectives de la loi anti-gaspillage

La loi AGEC, adoptée il y a cinq ans, a insufflé une nouvelle dynamique dans la lutte contre le gaspillage en France. En se concentrant sur les 3R, elle a non seulement inspiré des réglementations européennes, mais a aussi permis de mobiliser des moyens financiers conséquents pour soutenir les acteurs du secteur. Pourtant, les objectifs fixés par la loi ne sont pas atteints pour certains types de déchets.

Les défis de la réduction des emballages plastiques en France

Vers une coentreprise sino-allemande : Volkswagen en quête de solutions

Face à la pression économique et syndicale, Volkswagen explore la possibilité d’une alliance avec un constructeur chinois. Ce partenariat pourrait non seulement éviter la fermeture de sites en Allemagne, mais aussi renforcer la compétitivité du groupe sur le marché européen. Une stratégie audacieuse pour un avenir incertain.

La stratégie de Volkswagen face aux défis du marché européen

Mise à l’échelle dans l’informatique quantique : Quandela réduit les ressources par 100 000