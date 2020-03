Coronavirus : la chaîne agricole pleinement mobilisée

Alors que la France est confinée, le ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire appelle les salariés des secteurs essentiels à se rendre au travail. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, se joint à lui pour encourager les salariés de l’agroalimentaire. Et la FNSEA appelle à la poursuite de la production agricole.

« J’invite tous les salariés des entreprises qui sont encore ouvertes, des activités qui sont indispensables au fonctionnement du pays, à se rendre sur leurs lieux de travail (…) dans des conditions de sécurité sanitaire maximales », a déclaré ce mardi 18 mars le ministre Bruno Le Maire sur BFM Business. Il a cité l’exemple de secteurs comme l’agroalimentaire, la grande distribution ou les déchets. « Il faut que de l’agriculteur jusqu’à la grande distribution, aux commerces de détail et aux marchés, les marchandises alimentaires puissent circuler », a-t-il partagé.

L’agroalimentaire et la chaîne agricole mobilisés

Les messages d’encouragements de Bruno Le Maire et Didier Guillaume se multiplient. Les deux ministres ont envoyé une lettre de soutien et de reconnaissance aux salariés des coopératives, des PME et des industries de l’agroalimentaire. « Il est indispensable que la chaîne alimentaire perdure pour soutenir l’effort de la communauté nationale, écrivent-ils. En retour, l’Etat sera à vos côtés pour traverser cette période difficile. »

Dans un autre communiqué, Didier Guillaume remercie l’engagement des forces vives de la chaîne agricole et agroalimentaire et encourage la responsabilité de chacun dans l’acte d’achat. « C’est un enjeu crucial et stratégique pour notre pays car la santé et l’alimentation sont les deux principales préoccupations de nos concitoyens depuis le début de la crise », insiste le ministre.

La FNSEA confirme pour sa part la mobilisation des agriculteurs pour assurer la poursuite de la production agricole. « Dans ce moment difficile pour l’ensemble des français, la fourniture de produits agricoles et alimentaires est en effet une priorité absolue ». Les agriculteurs devront « respecter les gestes barrières à la transmission du virus de manière stricte, ainsi que les formalités administratives nécessaires à la circulation des personnes », poursuit la fédération. Toutefois, « à l’heure des fermetures de frontières, des mesures d’incitation à l’emploi et des assouplissements administratifs en agriculture sont nécessaires et urgentes », avance la FNSEA.