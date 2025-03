Les thèses du mois : « France 2030, une réponse au contexte économique et géopolitique actuel ? »

Pour vous accompagner et vous fournir une information toujours plus riche, Techniques de l'Ingénieur s'associe au Réseau National des Ecoles Doctorales - Sciences Pour l'Ingénieur (REDOC SPI). Chaque mois, notre partenaire sélectionne des thèses en lien avec notre dossier mensuel afin de vous permettre de creuser plus loin les thématiques développées dans le dossier.

Pour notre dossier de Mars, « France 2030, une réponse au contexte économique et géopolitique actuel ? », voici les thèses sélectionnées par le REDOC SPI. Retrouvez le résumé de ces thèses ainsi que les thèses des mois précédents sur le site de notre partenaire.

Vers une méthode d’analyse du cycle de vie multicritères pour l’évaluation environnementale de la filière hydrogène décarboné

Salma Serghini

Projet de thèse en Génie des Procédés, depuis le 01/10/2023

Institut des Sciences Moléculaires

Développement par approche ascendante de méthodes et d’outils de conception de chaînes logistiques »hydrogène décarboné » : application au cas de la France

Renato Luise

Thèse en Génie des Procédés et de l’Environnement, soutenue le 04/10/2023

Laboratoire de génie chimique

La nouvelle technologie Hydrogène et ses effets dans le cadre juridique français et européen du droit de l’énergie

Marine Fonvieille

Projet de thèse en Droit Public depuis le 04/09/2023

Centre de droit économique et du développement

L’innovation dans l’agriculture numérique est-elle responsable ?

Babatounde Biao

Thèse en Sciences de Gestion et du Management soutenu ele 29/11/2022

Montpellier Interdisciplinary center on Sustainable agri-food systems

Transition numérique en agriculture : description de son déploiement et implications sur la chaîne de valeur agro-alimentaire

Mauro Florez

Thèse en Sciences de gestion et du management, soutenue le 28/06/2023

Montpellier Research in Management

Approche systémique pour la conception et le dimensionnement optimaux des systèmes énergétiques décentralisés en présence du vecteur hydrogène. Développement de méthodes d’optimisation générative à base de techniques d’intelligence artificielle

Islem Jelassi

Projet de thèse en Génie des Procédés et de l’Environnement, depuis le 01/01/2024

Centre de Recherche d’Albi en Génie des Procédés, des Solides Divisés, de l’Energie et de l’Environnement

Quelles sont les formes de coopération et de coordination entre les acteurs permettant le déploiement de la filière d’hydrogène décarboné associée à une meilleure prévention des risques et des crises, du global au local ?

Baptistine Gourdon

Projet de thèse en Management depuis le 01/11/2023

Dauphine Recherches en management

Prévision des prix des produits agricoles à partir de données satellitaires par apprentissage automatique

Florian Teste

Thèse en Mathématiques aux interfaces, soutenue le 14/02/2025

Laboratoire Mathématiques et Informatique Appliquées (Paris)

Intelligence artificielle appliquée aux séries temporelles d’images satellites pour la surveillance des écosystèmes

Valentine Bellet

Thèse en Surfaces et interfaces continentales, Hydrologie, soutenue le 29/02/2024

Centre d’études spatiales de la biosphère