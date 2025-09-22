French Tech 2030 : que deviennent les lauréats de la promotion 2023 ?

Lancé en 2023, le programme French Tech 2030 permet à un panel de start-up émergentes de bénéficier d’un accompagnement personnalisé : développement international, financement, développement commercial, recrutement, etc. Alors que la phase de candidature pour la seconde promotion s’est terminée le premier septembre 2025, voyons ce que deviennent certains lauréats de la première promotion 2023.

La promotion 2023 était composée de 125 entreprises. Selon La French Tech, elles ont enregistré un total de plus de 3 milliards d’euros de levées de fonds en deux ans ! Parmi ces lauréats, on retrouve notamment quelques start-up aujourd’hui considérées comme stratégiques, comme Pasqal et des entreprises dont les solutions permettront de répondre aux grands enjeux industriels, technologiques et environnementaux de notre société (Dust, Osivax, Rosi Solar, Gaïago, etc.).

Pasqal : l’ordinateur quantique à la française

Après avoir levé 100 M€ en janvier 2023, le champion français du quantique poursuit sa croissance et son développement international. Pasqal a notamment ouvert une usine de production à Sherbrooke (Canada) et renforce sa présence au Moyen-Orient et en Italie (Cineca).

La start-up a également noué des partenariats stratégiques avec des acteurs de poids, notamment Microsoft, EDF, IBM, BASF, BMW, Siemens, Crédit Agricole, les Coréens LG et KAIST, et bien d’autres encore.

Dust : l’Intelligence artificielle générative B2B française

Dédiée au B2B, Dust offre une suite logicielle d’assistance personnalisée à ses utilisateurs, basée sur des modèles d’IA générative.

Après avoir levé 5 millions d’euros auprès de Sequoia Capital, Connect Ventures et Seedcamp, en 2023, l’entreprise a annoncé une série A de 15 millions d’euros en mars 2024, afin d’accélérer le développement de sa plateforme.

L’entreprise serait en pleine croissance puisqu’elle est passée, selon une interview de son fondateur, de « zéro revenu annuel récurrent, en septembre 2023, à 1 million en juin 2024 et 2 millions en décembre 2024. »

Osivax : une nouvelle classe innovante de vaccins universels

En dehors de l’IA et de l’informatique, la French Tech fait rayonner l’ensemble de l’écosystème start-up français. C’est le cas avec Osivax, une entreprise lyonnaise qui développe une nouvelle classe innovante de vaccins universels permettant d’anticiper les mutations des virus pandémiques et saisonniers.

En avril 2025, Osivax a ainsi annoncé la clôture de son financement de Série B à hauteur de 10 millions d’euros, un montant qui vient s’ajouter aux financements précédents provenant de l’UE et de Bpifrance (30 millions d’euros en 2020).

Son candidat vaccin contre la grippe, OVX836, est par ailleurs entré en phase d’essai clinique 2b, ce qui marque une étape cruciale pour l’entreprise.

Rosi Solar : recycler et revaloriser les matières premières de l’industrie photovoltaïque

Rosi Solar met en œuvre des technologies permettant de récupérer le silicium ultra pur et les autres métaux perdus lors de la production de cellules photovoltaïques et sur les panneaux solaires en fin de vie.

Après avoir levé 10 millions d’euros de capital en 2022, qui ont permis de financer sa première usine française inaugurée en 2023, l’entreprise compte doubler sa capacité de production en France et ouvrir deux nouvelles unités de recyclage, en Espagne et en Allemagne.

Gaïago : agroécologie et adaptation au changement climatique

Gaïago conçoit et commercialise des produits d’activation de la vie du sol. Cette entreprise bretonne (Saint-Malo) spécialisée dans la revitalisation des sols agricoles accompagne ainsi les agriculteurs dans leur transition agroécologique et les aide à s’adapter au changement climatique.

Après un passage difficile, lié à sa mise sous protection par le tribunal de commerce de Saint-Malo en mars 2024, le pionnier de la revitalisation des sols a bouclé une levée de 5 millions d’euros, grâce à l’entrée du fonds d’entrepreneurs Vol-V dans son capital. Le plan de continuation de l’entreprise a ainsi été validé en juin 2024.

En pleine phase de relance, l’entreprise a récemment présenté (juin 2025) les résultats de son programme « Gaïago Carbone », lancé en 2022. Avec cette offre et son biostimulant phare « Nutrigeo », Gaïago a ainsi l’ambition de massifier l’agriculture régénérative à l’échelle européenne.