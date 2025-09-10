Calogena : un petit réacteur pour chauffer la France de demain

La start-up Calogena conçoit un petit réacteur modulaire (SMR), le CAL30, spécialement pensé pour fournir de la chaleur urbaine décarbonée. Son design compact, simple et sûr pourrait révolutionner les réseaux de chaleur du futur, et constituer un modèle du nucléaire de proximité, avant son éventuel déploiement à l’horizon 2030.

Le projet Calogena, avec son module CAL30, incarne une ambition de taille : offrir une solution nucléaire compacte, sûre et décarbonée pour les villes. Porté par le groupe industriel Gorgé et soutenu par l’État et l’Europe, Calogena se positionne en tête dans la course à l’innovation SMR en France.

Un concept technique au service de la décarbonation

Le CAL30 est un réacteur modulaire à eau, d’une puissance thermique de 30 MW, imaginé pour remplacer les chaudières fossiles sur les réseaux urbains ou industriels. Sa technologie s’inspire des réacteurs de recherche de type « piscine », éprouvés depuis des décennies, et dont la sûreté est jugée robuste.

Le cœur du réacteur, d’un volume inférieur à 1 m³, fonctionne à basse pression (inférieure à 5 bar) et basse température, ce qui simplifie considérablement l’architecture, limite les systèmes auxiliaires et renforce la sûreté intrinsèque.

Le CAL30 a été pensé pour s’insérer directement dans des réseaux de chaleur existants, avec une empreinte au sol contenue – environ 3 000 m² pour le terrain, et moins de 1 000 m² pour les bâtiments annexes –, ce qui facilite son installation en milieu urbain dense ou sur site restreint. Il est optimisé pour le « load-following », c’est-à-dire qu’il peut adapter sa production de chaleur aux fluctuations de la demande. Le ravitaillement en combustible nécessite un seul camion tous les deux ans, loin des approvisionnements journaliers de certaines installations biomasse ou fossiles.

Une trajectoire soutenue par l’État et l’Europe

Le projet Calogena figure parmi les lauréats de l’appel à projets « Réacteurs nucléaires innovants » du programme France 2030, piloté par Bpifrance. Il bénéficie également du soutien de l’Alliance SMR industrielle européenne via le projet CityHeat.

La start-up, implantée à Paris avec une plateforme technique à Aix, a ouvert une filiale en Finlande en 2025, pays leader du chauffage urbain nucléaire, signe de son ambition européenne.

Fin août 2025, Calogena a signé une lettre d’intention avec le CEA, visant à évaluer la faisabilité d’un module CAL30 sur le site de Cadarache, avec raccordement au réseau thermique du centre. Ce projet vise un déploiement possible dès 2030, selon ses promoteurs.

Le 31 octobre 2024, Calogena a déposé un dossier d’options de sûreté auprès de l’ASN, entamant ainsi la phase de préinstruction. En juin 2025, le dossier a été enrichi pour intégrer des orientations supplémentaires sur la diversité des systèmes d’arrêt du réacteur. Par ailleurs, Calogena mène une procédure similaire avec l’autorité finlandaise STUK pour envisager une implantation en Finlande.

Avantages et défis

Le CAL30 promet une chaleur stable, sûre et décarbonée – avec un coût compétitif et une empreinte carbone minimale – tout en offrant une souveraineté énergétique, notamment dans les collectivités locales.

Toutefois, les défis restent tangibles. Ainsi, l’industrialisation du concept, les procédures réglementaires à calibrer pour un réacteur de cette taille, et l’empêchement de forte concurrence sur le marché du chauffage urbain constituent autant d’obstacles à lever avant une commercialisation à grande échelle.