L’agritech, moteur de la troisième révolution agricole

Le projet de loi d’orientation agricole*, présenté le 24 février 2025 et examiné par le Conseil constitutionnel, souligne l’importance capitale de l’agriculture et de la pêche en France, mettant en avant leur rôle essentiel dans la souveraineté alimentaire. La nation doit relever le défi de la transition agricole, en même temps que le renouvellement des générations d’agriculteurs et d’agricultrices, dont il est estimé que plus d’un tiers atteindront l’âge de la retraite d’ici dix ans. L’avenir de l’agriculture repose notamment sur l’agritech, définie par l'innovation technologique au service de l'agriculture et de l’agroécologie. Le plan France 2030** prévoit ainsi un investissement massif dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, que le gouvernement veut mettre au service d’une agriculture dite de précision.

La France, reconnue comme l’une des principales puissances agricoles de l’Union européenne, contribue à hauteur d’environ 17 % à la production agricole totale de l’UE. Son agriculture en pleine transition adopte régulièrement de nouveaux process et de nouvelles solutions technologiques de pointe pour répondre aux défis actuels. L’agritech intègre des technologies comme les capteurs intelligents, les drones, l’intelligence artificielle pour l’analyse de données, l’agriculture verticale et les technologies de gestion des cultures dans le cadre de l’agriculture de précision. Elle a pour objectif d’améliorer la gestion des ressources, la durabilité des exploitations et de mieux anticiper les besoins des cultures. Ces innovations technologiques sont de plus en plus intégrées dans les pratiques des exploitants. Les acteurs de l’agritech, des start-ups comme des grandes entreprises, transforment le secteur pour mener la troisième révolution agricole.

L’agritech englobe un large éventail de solutions

La collecte de données agricoles, ou agridata, représente un pan non négligeable de l’agritech. Combinée à des outils d’intelligence artificielle pour l’analyse, elle aide les agriculteurs à la prise de décisions afin d’optimiser leurs pratiques agricoles.

L’écosystème numérique ouvert de gestion agricole créé par SMAG[1], un acteur français engagé de la transformation numérique du monde agricole, collecte, analyse et partage les données agricoles entre exploitants et organisations, afin d’anticiper et de valoriser chacune des activités. Baoba[2] propose, quant à lui, une application tout-en-un sur smartphone. L’agriculteur saisit et retrouve facilement n’importe quelle intervention directement sur le terrain. Ce système permet aux techniciens, aux conseillers et aux vétérinaires d’accompagner au quotidien les utilisateurs vers des pratiques plus durables et performantes.

La gestion intelligente de l’eau et des ressources est un autre volet crucial de l’agritech. Une solution comme Net-irrig[3] propose une irrigation de précision, sans capteur. À partir des données d’une parcelle et d’un cycle de production créé par l’exploitant, l’estimation des besoins en irrigation est réalisée automatiquement dans une plateforme en ligne.

La start-up Starfish Bioscience[4] appartient au secteur de la biotech, une autre branche de l’agritech qui repose sur l’innovation biologique. Sa solution se base sur une expertise en microbiologie du sol, utilisant des bactéries clés soigneusement sélectionnées pour maintenir et équilibrer les écosystèmes. Elle permet de restaurer les microbiomes des sols pour une agriculture durable.

L’utilisation de machines connectées et autonomes dans l’agriculture offre une solution efficace pour accomplir des tâches répétitives et pénibles. Les robots agricoles facilitent et améliorent la plantation, la récolte ou encore le désherbage comme le propose Vitirover[5]. Les robots tondeurs professionnels autonomes conçus par l’entreprise française sont équipés de quatre roues motrices et d’un essieu arrière pendulaire breveté pour évoluer sur les terrains complexes. Organisés en flotte, ils couvrent de larges étendues. La zone de travail est définie sur mesure par une application web de gestion de robots, Viticloud. Ils embarquent un panneau solaire afin de se recharger de manière autonome.

Enfin, les drones agricoles, quant à eux, servent par exemple, à cartographier les cultures ou à détecter les parcelles malades. Ils permettent ainsi une gestion précise des ressources, favorisant une agriculture plus efficace.

* Le projet de loi d’orientation agricole

** Le plan France 2030

[1] SMAG

[2] Baoba

[3] Net-irrig

[4] Starfish Bioscience

[5] Vitirover