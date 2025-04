La Chine recense ses arbres

Des chercheurs viennent d’estimer le nombre d’arbres présents sur le territoire chinois grâce à un Lidar. Des informations indispensables alors que le pays souhaite planter la plus grande forêt artificielle au monde pour lutter contre le désert.

Dans un article publié dans le Science Bulletin, une équipe de chercheurs chinois a réussi à recenser le nombre d’arbres présents en Chine. Ils estiment que le territoire regroupe 142 milliards d’arbres, soit environ 100 par habitant. L’auteur principal de l’étude ajoute cependant que le nombre réel pourrait être plus élevé. En effet, en 2019, le neuvième inventaire national des ressources forestières de la Chine avait comptabilisé en moyenne 1 052 arbres par hectare contre 689 pour cette étude.

Ces résultats ont été obtenus grâce à l’utilisation du Lidar (light detection and ranging), une technique de mesure fondée sur l’analyse d’un signal laser renvoyé vers son émetteur. Ces outils ont été embarqués à bord de drones dès 2015 et ont ainsi couvert une surface de 1 400 kilomètres carrés. Les scientifiques ont compté les arbres avec un logiciel appelé Lidar360, qui intègre l’intelligence artificielle. Ils ont ensuite extrapolé les conclusions à l’ensemble du territoire.

Planter la plus grande forêt artificielle au monde

Ces informations viennent enrichir les données du projet de « muraille verte » de la Chine. Ce projet, lancé à la fin des années 1970, a pour objectif de freiner l’avancée du désert de Gobi situé entre le nord de la Chine et le sud de la Mongolie. Les tempêtes de sable, de plus en plus fréquentes, parviennent même jusqu’à Pékin. Le plan prévoit que cette muraille s’étende sur plus de 4 480 kilomètres de long et sur 550 kilomètres de large d’ici 2050. En quarante ans, près de 66 milliards d’arbres ont déjà été plantés. En 2014, la surface de ce bois chinois était de 2,08 M km2, soit environ 22 % du territoire, ce qui en fait la plus grande forêt artificielle au monde. Désormais, les graines remplaceront les lasers sur les drones pour venir ensemencer la région. De même que les données récoltées permettront de choisir plus judicieusement où planter les futurs arbres.

Mais l’efficacité de ce projet est vivement contestée. Certains scientifiques estiment que les arbres pourraient assécher les nappes phréatiques du territoire, déjà à un faible niveau. D’autant que ces plantations doivent être arrosées, ce qui consomme davantage d’eau, au risque qu’un jour plus rien ne puisse pousser. Enfin, si des millions d’arbres ont auparavant été mis en terre, combien ont survécu ? Car ces bois monospécifiques (composés d’une seule essence) sont particulièrement sensibles à l’environnement aride, aux maladies et aux parasites.