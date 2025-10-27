La quotidienne : revue de presse du 27 octobre 2025

Voici les infos à retenir de ce lundi 27 octobre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité industrielle française oscille entre reprise et incertitude. Modernisation des filières, pression réglementaire, innovation technologique et conjoncture manufacturière contrastée dessinent les grandes lignes d’un paysage en mutation.

Cette puce de Nexperia qui peut paralyser toute l’industrie automobile européenne

Des tensions entre la Chine et les États-Unis impactent Nexperia, le fabricant de semi-conducteurs néerlandais, dont les produits jouent un rôle clé dans les chaînes de production automobiles européennes. Ce potentiel blocage pourrait avoir des effets immédiats sur les usines françaises (Le Point).

L’usine de recyclage d’uranium de Orano à Marcoule reprend des couleurs

Le site de traitement de Mox situé à Marcoule, essentiel pour la filière nucléaire française, est en pleine relance après des années de baisse de cadence. Un programme de modernisation d’environ 400 millions d’euros vise ainsi à porter la production à 125 tonnes par an d’ici 2030 (Révolution Énergétique).

L’objectif d’interdiction des moteurs thermiques en 2035 inquiète la filière automobile française

Le président Emmanuel Macron a confirmé que la France soutient l’interdiction de vente de véhicules à moteur thermique à partir de 2035, mais la filière automobile française y voit un enjeu critique de compétitivité et d’adaptation industrielles (Le Figaro).

Exosens affiche une croissance de +23 % sur 9 mois et vise une montée en capacité de +40 % d’ici 2027

Le spécialiste français des technologies de détection, amplification et imagerie pour la défense et l’industrie annonce un chiffre d’affaires de 327,8 M€ pour les 9 premiers mois de 2025 (+23,2 %), grâce à la demande accrue dans les marchés de la défense, des drones et de l’imagerie industrielle (GlobeNewswire).

Les coûts de production de modules solaires pourraient chuter à 0,15 €/W en Europe grâce à l’automatisation industrielle

Lors d’un atelier « Modules & Material » organisé en Allemagne, il a été estimé qu’une usine européenne de 1 GW automatisée pourrait produire des modules solaires à entre 0,15-0,17 €/W, à condition d’utiliser une chaîne d’approvisionnement similaire. Ce niveau serait compétitif avec celui des usines chinoises (pv magazine India).

Le gouvernement français soutient une nouvelle technologie de fabrication de puces quantiques dans le cadre du projet Ultracat

La start-up franco-canadienne Alice & Bob, en partenariat avec Plassys‑Bestek, a reçu un équipement de dépôt ultra-haut-vide dans le cadre du projet Ultracat soutenu par l’agence française d’innovation de défense. Cette avancée renforce la souveraineté technologique française dans la fabrication de puces quantiques (The Quantum Insider).

L’activité manufacturière française reste en contraction en octobre, malgré un léger redressement

Le PMI flash manufacturier français s’établit à 48,3 en octobre 2025 (contre 48,2 en septembre), soit toujours en dessous du seuil de 50 qui sépare croissance et contraction. Ce résultat indique que les usines françaises restent sous tension (reuters.com).