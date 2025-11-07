La quotidienne : revue de presse du 7 novembre 2025

Voici les infos à retenir de ce vendredi 7 novembre : une sélection express de ce qui fait l’actualité industrielle de ce jour.

L’actualité industrielle française de ce jour illustre la diversité des mutations à l’œuvre sur le territoire : entre innovations technologiques, nouvelles dynamiques territoriales et débats sur la transition énergétique, les acteurs économiques repensent leurs modèles pour conjuguer compétitivité et durabilité. Du développement des filières locales à l’intégration de l’intelligence artificielle, en passant par les enjeux climatiques et l’emploi industriel, l’industrie française confirme sa capacité d’adaptation dans un contexte mondial en recomposition.

Une journée régionale dédiée à la filière biogaz en Auvergne-Rhône-Alpes

L’Ademe, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, organise une journée « biogaz » à Saint-Amant-Tallende ce 7 novembre 2025. L’événement réunit acteurs industriels, collectivités et filière autour des gisements, de la méthanisation, du bio-CO₂ et des unités de cogénération.

Flexibilité revendiquée par Renault pour les objectifs CO₂ de l’UE

Le 4 novembre 2025, le patron de Renault a appelé à « plus de flexibilité pour les objectifs d’émissions de CO₂ des voitures et utilitaires légers fixés par l’UE, considérant qu’aucun constructeur européen n’était actuellement en mesure de respecter la cible pour 2030 (Reuters).

Partenariat stratégique IA-robotique entre ABB Robotics et LandingAI

ABB Robotics a investi dans LandingAI pour intégrer des capacités d’intelligence visuelle à ses robots : l’objectif est de réduire de jusqu’à 80 % le temps de déploiement d’applications de vision IA dans des robots industriels (Robotics & Automation News).

COP30 : reprise du front contre les énergies fossiles au Brésil

Lors de la COP30 à Belém (Brésil), les dirigeants ont exprimé une critique franche de l’industrie pétrolière et fossile, tout en réaffirmant la nécessité d’accélérer la transition énergétique. Le débat se tourne vers l’identification des mécanismes à mobiliser pour sortir du « tout fossile », la manière d’assurer le financement des alternatives, y compris nucléaires, et le rôle de l’industrie lourde (Connaissance des Énergies).

L’emploi dans l’agroalimentaire : un pilier industriel en France qui recrute

Le secteur agroalimentaire, premier employeur industriel en France, reste dynamique avec un besoin de main-d’œuvre important et des évolutions autour de la transformation, la logistique et l’innovation (France Travail).