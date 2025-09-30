La production de ressources fossiles augmente encore et met en péril l’Accord de Paris

L’Accord de Paris de 2015 avait pour ambition de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Mais comment la communauté internationale peut-elle atteindre cet objectif alors que les pays producteurs d’énergie fossile prévoient d’augmenter leurs extractions ? C’est malheureusement la triste réalité : au train où vont les choses, en 2030 la production de charbon, pétrole et gaz représentera plus du double (+120%) du volume nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5°C.

Selon les calculs de l’Institut de l’environnement de Stockholm (SEI), il est donc clair que la limite la plus ambitieuse de l’Accord de Paris ne sera pas atteinte. Mais à ce rythme, c’est même la limite haute de 2°C qui sera dépassée, avec un niveau de production d’énergie fossile encore 77 % trop élevé.

Un écart entre les ambitions climatiques et la réalité

Depuis 2019, le SEI, le Climate Analytics et l’International Institute for Sustainable Development publient un rapport intitulé « Production Gap Report ». Les chiffres évoqués plus haut (120 % et 77 %) proviennent de la 5e édition de ce rapport, parue le 22 septembre 2025. Si ces chiffres sont alarmants, la trajectoire n’est cependant pas nouvelle, puisque la 4e édition (2023) faisait déjà état d’un écart de 110 % pour 1,5°C et de 69 % pour 2°C.

D’après le rapport, « les augmentations estimées dans les plans et projections des gouvernements conduiraient en 2030 à des niveaux de production mondiaux supérieurs respectivement de 500 %, 31 % et 92 % pour le charbon, le pétrole et le gaz par rapport à la trajectoire médiane compatible avec 1,5°C ».

Par ailleurs, selon Emily Ghosh, du SEI, il y a une « déconnexion entre les ambitions climatiques de ces pays[1], qui ont souvent pris l’engagement d’atteindre la neutralité carbone, et leurs plans en matière de production fossile ».

Du positif malgré tout

Cette nouvelle étude met néanmoins en avant quelques points positifs. D’une part, sur les vingt pays pris en compte, six élaborent actuellement des scénarios de production de combustibles fossiles alignés sur leurs objectifs nationaux et sur les objectifs mondiaux de zéro émission nette, alors qu’ils étaient quatre en 2023.

D’autre part, il faut aussi noter que plusieurs gouvernements poursuivent activement leur transition vers les énergies propres. C’est notamment le cas de l’Allemagne, qui accélère sa sortie du charbon, du Brésil et de la Colombie, deux pays ayant lancé des programmes de transition énergétique, mais aussi de la Chine qui poursuit son déploiement effréné de renouvelables.

À deux mois de la COP30, même l’Europe est divisée sur ses ambitions climatiques

Lors de la COP28, à Dubaï, les États s’étaient engagés à mettre en place une transition hors des énergies fossiles. Mais paradoxalement, malgré les engagements pris, de nombreux gouvernements continuent de soutenir l’extraction de ressources fossiles, de manière directe ou indirecte. Pourtant, comme l’affirme Derik Broekhoff, du SEI, il est bien de la responsabilité des gouvernements « de mettre en place des plans délibérés de sortie de ces combustibles. »

En outre, à deux mois de la COP30, les engagements pris lors de la COP28, en 2023, semblent malheureusement bien loin. C’est même une Europe divisée qui sera présente à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre, puisqu’il n’y a toujours pas de majorité claire au sein de l’UE pour soutenir l’objectif fixé par la Commission : réduire de 90 % des émissions de gaz à effet de serre en 2040 par rapport à 1990.

[1] Les 20 plus gros producteurs d’énergies fossiles : Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Allemagne, Inde, Indonésie, Kazakhstan, Koweït, Mexique, Nigeria, Norvège, Qatar, Fédération de Russie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Royaume-Uni et États-Unis.