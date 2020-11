Le défi français de la gestion des déchets nucléaires

La fondation Heinrich Böll publie la version française du Rapport Mondial sur les Déchets Nucléaires. La France est le premier générateur de déchets radioactifs et de nombreux défis restent à surmonter pour une gestion durable.

Selon le Rapport Mondial sur les Déchets Nucléaires, plus de 60 000 tonnes de barres de combustible usé sont actuellement entreposées de façon provisoire à travers l’Europe, hors Russie et Slovaquie, pays pour lesquels les données n’ont pas pu être étudiées. La France mène la danse avec 14 000 tonnes, suivie de l’Allemagne et du Royaume Uni, autour de 8 000 tonnes. « Plus de 80 % des déchets de haute activité des combustibles usés présentent des risques, car ils sont stockés dans des entrepôts en piscine de refroidissement, partage Rebecca Harms, ancienne députée européenne, initiatrice du Rapport Mondial sur les Déchets Nucléaires. Aucun pays qui utilise l’énergie nucléaire n’a pu résoudre le problème de stockage et surtout le problème du financement de ce stockage. »

Les combustibles usés occupent un faible volume mais sont considérés comme des déchets de haute activité à vie longue. Quelque 2,5 millions de mètres cubes de déchets de faible et moyenne activité ont déjà été produits en Europe. Sur l’ensemble de leur durée de vie, démantèlement compris, les réacteurs nucléaires européens pourraient produire un total de 6,6 millions de mètres cubes de différents types de déchets nucléaires. Ce volume équivaut à un terrain de football occupé sur 919 mètres de hauteur, soit trois fois la Tour Eiffel, calcule le rapport. La France est responsable de 30 % de ce volume, suivie par la Grande-Bretagne (20 %), l’Ukraine (18 %) et l’Allemagne (8 %). « On doit malheureusement dire que malgré les conventions internationales, malgré les règlements européens, il n’y a aucune unité, regrette Rebecca Harms. On constate que même la question de la classification des déchets nucléaires ne trouve pas de réponse unanime. »

Des coûts de traitement largement sous-estimés

Arne Jungjohann, expert indépendant et coordinateur du rapport, alerte sur la sous-estimation généralisée des coûts de démantèlement, de conditionnement, de transport, d’entreposage et de gestion définitive des déchets nucléaires par les gouvernements nationaux et les opérateurs. « En Allemagne, les coûts de démantèlement des centrales commerciales de Würgassen et de Grundremmingen sont respectivement évalués à 1 900 dollars et 10 500 dollars par kilowatt de capacité installée, partage-t-il. Les gouvernements des pays étudiés estiment des coûts futurs moyen à 940 dollars par kilowatt de capacité installée. » En plus, dans de nombreux pays, il existe un écart important entre ces coûts déjà sous-estimés et les fonds réellement provisionnés. Pour lui, « il y a un risque que les coûts réels, massifs, soient finalement supportés par les contribuables ».

Si la majorité des scientifiques envisagent le stockage géologique profond comme la meilleure solution pour gérer les combustibles usés de haute activité, « aucun pays n’a à ce jour réussi à mettre en œuvre un centre de stockage de ce type », souligne Manon Besnard, ingénieure nucléaire à l’institut négaWatt. La Finlande est actuellement le seul pays à construire un tel site de stockage. La France et la Suède ont défini leur site, l’Allemagne doit sélectionner un site d’ici 2031. « Aucun des pays n’a trouvé de processus qui permette de dire aujourd’hui qu’il y a une garantie d’avoir dans la deuxième moitié du siècle un résultat acceptable, transparent et participatif au niveau du stockage », prévient Rebecca Harms.

Vers un manque d’espace pour stocker les déchets ?

« En France, les déchets sont classifiés selon 4 catégories d’activité – très faible, faible, moyenne et haute activité – et une caractéristique de durée, la période radioactive, avec trois groupes : vie longue, vie courte et vie très courte », résume Manon Besnard À côté, la loi prévoit des matières valorisables, à savoir des substances radioactives pour lesquelles une utilisation est prévue ou envisagée. « C’est une définition qui reste assez vague car il n’y a pas besoin d’avoir un plan précis ou réaliste de réutilisation : il suffit que le producteur de déchets déclare qu’une utilisation ultérieure pourra être envisagée », partage Manon Besnard.

Les dernières données communiquées par l’Andra datent de fin 2018. Les volumes qui n’étaient pas considérés comme déchets entreposés en France comprenaient alors 14 200 tonnes de combustibles usés, 318 000 tonnes d’uranium appauvri, 31 500 tonnes d’uranium de retraitement et 56 tonnes de plutonium séparé. Dans un avis du 8 octobre, l’Autorité de sûreté nucléaire considère qu’en présence de telles quantités, une utilisation ultérieure n’est pas réaliste et qu’il faut requalifier une partie de ces matières en déchet. « C’est le cas de larges quantités d’uranium appauvri, mais également de certains combustibles usés, comme le MOX, pour lesquels aucune réutilisation n’est prévue à court ou moyen terme », précise Manon Besnard qui s’inquiète de la situation actuelle. « La saturation prévisible des entreposages de combustibles usés et le retard pris par EDF dans le projet de construction de nouvelles capacités menace à terme la poursuite même du fonctionnement des réacteurs ».