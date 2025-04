Revue du Magazine d’Actualité #29 : du 7 au 11 avril

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa vingt-neuvième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Le pétrole sous les 30 % : un tournant dans la demande énergétique

Le rapport de l’AIE révèle une transformation du paysage énergétique mondial en 2024, avec une demande croissante en électricité due à l’essor des climatisations, des data centers et des véhicules électriques. Les énergies renouvelables et le nucléaire ont assuré 80 % de l’augmentation de la production électrique.

Le pétrole en déclin et l’impact des voitures électriques sur la demande énergétique

Trump met fin aux licences pétrolières au Venezuela

Le gouvernement américain a révoqué les licences des compagnies pétrolières au Venezuela, une décision qui impacte directement Maurel & Prom. Cette révocation met fin à une période d’exemptions qui permettait à ces entreprises de continuer leurs opérations malgré les sanctions.

Les conséquences des sanctions américaines sur le pétrole vénézuélien et les entreprises exploitantes

Nouvelle usine Eurenco à Bergerac : relance de l’industrie de défense française

Face à une demande mondiale croissante et à des enjeux de souveraineté nationale, la France a inauguré une nouvelle usine de production de poudre à Bergerac. Portée par Eurenco, cette initiative vise à relocaliser une industrie stratégique pour la défense, autrefois délocalisée. Avec un investissement massif et des technologies de pointe, cette usine est un pilier du renouveau industriel français, capable de produire 1 200 tonnes de poudre par an pour répondre aux besoins nationaux et internationaux.

La France relocalise sa production de poudre d’artillerie

Vers un redressement du bâtiment : les espoirs de la FFB pour 2026

Le secteur du bâtiment entrevoit une lueur d’espoir en 2025 grâce à des mesures gouvernementales ambitieuses. La Fédération française du bâtiment (FFB) annonce une reprise progressive, malgré les défis persistants. L’extension du PTZ et d’autres initiatives pourraient transformer l’avenir du secteur.

Des signaux positifs de redressement du secteur du bâtiment

Innovations technologiques en agriculture: la France à la pointe de l’agritech

L’agriculture française est en pleine mutation avec l’adoption de l’agritech. En intégrant des solutions innovantes comme l’agriculture de précision et les machines autonomes, la France s’engage dans une troisième révolution agricole pour répondre aux défis environnementaux et économiques.

L’avenir de l’agriculture avec l’agritech française

L’énergie cachée des micro-éclairs et l’apparition de la vie