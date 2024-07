La Mecanic Vallée s’empare du sujet de la décarbonation

En ce moment

Né il y a 25 ans, le cluster d’entreprises Mecanic Vallée fédère plus de 160 entreprises de la mécanique réparties sur trois territoires d’industrie des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Boostés par la volonté de décarbonation du secteur aéronautique et les objectifs nationaux pour l’industrie, les acteurs de cet écosystème local et rural s’engagent de plus en plus sur les questions environnementales.