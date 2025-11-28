Innovation : Un ralentisseur qui récompense le chauffeur et sanctionne le chauffard

Après les dos d’âne liquides expérimentés en Espagne, c’est au tour de la France d’innover en développant un modèle intelligent de ralentisseurs capables de se déclencher uniquement en cas d'excès de vitesse. Une nouvelle génération de ralentisseurs pourrait ainsi voir le jour prochainement et se substituer aux ralentisseurs classiques dont le caractère systématique rend l’utilisation dangereuse.

Les ralentisseurs classiques mis en place pour lutter contre les vitesses excessives pourraient-ils bientôt appartenir au passé ?

La stratégie employée par les communes et agglomérations ces dernières décennies pour contrôler la vitesse des automobilistes reposait sur l’utilisation de trois types de ralentisseurs : les coussins berlinois, les plateaux et les dos d’âne. Bien qu’ils remplissent leur rôle, leur déploiement s’est accompagné d’effets négatifs importants. Leur mode de fonctionnement qui impliquait un ralentissement brutal pouvait endommager la carrosserie, causer des impacts sur les suspensions des véhicules et augmenter les risques de blessures pour les usagers plus fragiles. Des effets délétères accentués par l’imposition de ce procédé à tous les automobilistes sans discriminer ceux qui ne dépassent pas les vitesses.

En outre, selon les associations de conducteurs, 90 % des 450 000 ralentisseurs installés en France contreviendraient aux normes légales fixées par le décret de 1994 qui pose les modalités techniques de leur implantation et signalisation (hauteur trop élevée par exemple).

La solution pour limiter les inconvénients de ces casse-vitesse serait-elle de restreindre leur application aux automobilistes en excès de vitesse ? Par ce ciblage, les freinages inutiles seraient par exemple évités.

Un dos d’âne liquide créé en Espagne

Ce nouveau genre de ralentisseur capable de s’adapter à la vitesse des véhicules est apparu en Espagne en 2017. Il s’agit des dos d’âne liquides. Leur principe : un revêtement constitué de liquide qui conserve une texture molle pour les véhicules roulant à la vitesse autorisée, mais dont les particules se durcissent si une voiture s’en approche à une vitesse excessive. L’impact provoqué alors par les pneus crée une résistance qui freine immédiatement le véhicule. Imaginé par la société Badennova, ce mode de fonctionnement s’inspire d’une propriété physique des fluides non newtoniens. En effet, la viscosité de ces derniers varie selon la force qui leur est appliquée. C’est le cas par exemple du sable mouillé.

Un ralentisseur modulaire développé à Nancy

Ce ralentisseur a, comme son prédécesseur espagnol, la particularité de fluidifier le trafic en ne s’appliquant qu’aux contrevenants.

Baptisé BumpGuard’s, ce dispositif intègre un radar placé en amont qui mesure en temps réel la vitesse des véhicules en approche. Un ralentisseur mécanique se déploie uniquement dans le cas d’un dépassement de la limitation de vitesse. Ce dispositif modulaire peut se poser directement sur la chaussée, ce qui lui permet d’être très simple et peu coûteux à installer ; un atout de taille pour faciliter son adoption par les collectivités. En outre, lorsqu’il est installé à proximité d’un passage piéton, la circulation d’une voiture trop rapide est indiquée par un signal lumineux aux piétons.

Conçu par deux étudiants de Nancy, Théo Hoffmann et Louis Marconnet, ce ralentisseur a été sélectionné aux James Dyson Awards. Le duo avait auparavant obtenu la 3e place du classement et une subvention de 3 000 € à la 9e édition du Concours Innovation de la Sécurité routière. Ils envisagent de créer leur entreprise en 2026 et commencent à solliciter des communes volontaires pour tester leur invention sur le terrain.

En Suède, un ralentisseur au fonctionnement similaire a été développé par l’entreprise Edeva AB. Nommé Actibump, le dispositif utilise également un radar qui mesure la vitesse de la voiture, mais, dans ce cas, un module s’enfonce dans la chaussée quand la voiture roule au-delà des limitations.