Le vote des députés garantissant la stabilité fiscale du Superéthanol-E85 redonne de la visibilité à toute une filière, des producteurs agricoles aux équipementiers spécialisés. Dans ce contexte favorable, FlexFuel Energy Development, pionnier de la conversion vers l’E85, accélère son déploiement et consolide sa place dans l’industrie automobile en transition.

La décision récente de l’Assemblée nationale de maintenir la fiscalité avantageuse du Superéthanol-E85 constitue un signal fort pour l’ensemble de la filière. En protégeant ce carburant renouvelable d’une hausse de taxation, les députés assurent la pérennité d’un prix bas, condition essentielle à son attractivité et au développement de solutions alternatives aux carburants conventionnels. Pour les acteurs industriels, cette stabilité est un levier de planification, d’investissement et de montée en puissance des capacités installées.

Cette orientation politique donne également une visibilité nouvelle aux professionnels chargés de la conversion des véhicules. Elle soutient la modernisation du parc roulant, un enjeu central pour réduire rapidement les émissions des usages quotidiens sans dépendre exclusivement de la motorisation électrique. Dans un secteur automobile en pleine recomposition technologique, où cohabitent électrification accélérée et optimisation des motorisations thermiques existantes, l’E85 s’impose comme une solution de transition immédiatement opérationnelle.

Dans ce paysage consolidé, FlexFuel Energy Development renforce son rôle d’acteur structurant au sein de cette transition. Depuis 2008, l’entreprise développe des technologies destinées à optimiser les performances et réduire les consommations des moteurs, pour les véhicules particuliers comme pour les flottes industrielles. Ses solutions de décalaminage à l’hydrogène se sont imposées comme des outils d’entretien préventif, contribuant à maintenir l’efficacité énergétique des motorisations thermiques, un enjeu toujours stratégique pour les constructeurs comme pour les exploitants.

FFED s’est surtout distingué par son avance dans les boîtiers de conversion au Superéthanol-E85 pour moteurs à injection électronique. L’entreprise a développé une expertise solide en électronique embarquée, en calibration moteur et en homologation des équipements, autant de compétences devenues indispensables dans une industrie automobile où la maîtrise logicielle et le contrôle moteur prennent une place croissante. Son réseau d’installateurs formés et agréés contribue par ailleurs à diffuser rapidement ces solutions sur le territoire, contribuant à structurer un écosystème cohérent autour de l’E85.

À l’heure où l’industrie automobile cherche à conjuguer décarbonation, accessibilité économique et pragmatisme technologique, l’E85 et les équipements associés portés par des entreprises comme FFED trouvent ainsi une place stratégique dans le paysage industriel français.