« La maîtrise des risques passe par la connaissance des évènements et le partage des expériences »

Gesip, une organisation spécialisée dans la prévention du risque, accompagne les entreprises dans l'amélioration de leurs performances en termes de sécurité. Les réglementations post-Lubrizol font partie de ces améliorations, qu'il va falloir implémenter dans les prochaines années.

Créée en 1953, Gesip est une organisation experte en sécurité industrielle, qui fédère plus de soixante entreprises collaborant pour améliorer la prévention et la sécurité des sites industriels et logistiques.

Aujourd’hui, Gesip propose des formations, des audits et des prestations de service aux professionnels de l’industrie et de la logistique, visant à améliorer leurs performances en termes de sécurité.

Hélène Moumrikoff, déléguée générale de Gesip, a expliqué à Techniques de l’Ingénieur comment s’articule cette démarche d’amélioration continue, notamment à la lumière des réglementations post-Lubrizol.

Gesip fournit d’ailleurs son expertise à l’administration dans la préparation de ces nouvelles réglementations, qui seront progressivement mises en place à partir de 2021.

Techniques de l’Ingénieur : Quels sont les services proposés par Gesip autour de la prévention du risque sur les sites industriels ?

Hélène Moumrikoff : Nous concentrons notre mission sur l’expertise en entreprise et la formation en situation réelle. Gesip accompagne aussi de nombreuses entreprises en missions d’audit et de conseil pour l’élaboration et l’évaluation de plans d’urgence, de systèmes de management de la sécurité et d’installations de défense incendie. Nous œuvrons dans le domaine de la maîtrise des risques toxiques, incendies, explosions et la gestion de crise. Notre vocation est de contribuer à améliorer les performances sécurité et de promouvoir une culture HSE (hygiène, sécurité, environnement, ndlr) forte.

Comment s’articule la demande de vos clients pour garantir la sécurité de leurs sites industriels ?

La maîtrise des risques passe par la connaissance des évènements et le partage des expériences. C’est ce que nous favorisons au sein de notre groupement. Gesip renforce la sécurité des personnes et des installations par la transmission des savoirs grâce à la formation et l’expertise. Nous accompagnons de nombreuses entreprises en missions d’audit et de conseil pour l’élaboration et l’évaluation de plans d’urgence, de systèmes de management de la sécurité et d’installations de défense incendie. L’actualité, les mises à jour réglementaire, les innovations techniques guident les demandes de nos clients et adhérents.

Prenons l’exemple du POI (plan d’opération interne) : il est destiné à gérer et encadrer les situations de crise. Il définit l’organisation, les méthodes d’intervention, d’information des autorités et les moyens nécessaires, en cas d’accident, pour le maîtriser, protéger les personnes, les biens et l’environnement.

Chaque industriel est dans l’obligation de respecter et d’appliquer un POI adapté à sa structure. Les sites Seveso seuil haut et maintenant seuil bas ainsi que ceux désignés par arrêté préfectoral doivent établir un POI avant la mise en service de leur site. Une mise à jour doit être faite tous les 3 ans et des tests réalisés tous les ans pour les sites Seveso seuil haut. Les industriels devront en particulier mettre à jour les POI pour 2021, suite aux évolutions réglementaires dans le cadre de l’incendie de Lubrizol en Normandie, en septembre 2019. Nous travaillons d’ailleurs sur deux projets majeurs d’accompagnement de raffineries françaises sur ces sujets.

Comment l’évolution des réglementations a-t-elle fait évoluer vos missions ces dernières années ?

Nous travaillons avec les industriels à l’amélioration de la sécurité industrielle dans le cadre de groupes d’échange et d’étude, au sein desquels Gesip recueille les positions des meilleurs experts sur les sujets de sécurité au cœur de l’actualité.

L’expertise et la neutralité de Gesip, reconnue par les autorités, permettent de retrouver nos guides méthodologiques cités comme références dans des textes règlementaires. C’est par exemple le cas pour ceux concernant les POI ou les pipelines.

Dernièrement, Gesip a également été sollicité par plusieurs syndicats professionnels pour élaborer un guide technique, « Accès des véhicules ADR à motorisation GNL/GNC au poste de chargement/déchargement de marchandises dangereuses ».

Nous participons actuellement à la consultation, menée par le ministère de la transition écologique et solidaire, sur les projets de modification des six arrêtés des textes ministériels, qui encadrent l’utilisation et le stockage des liquides inflammables.

Pourriez-vous nous donner un exemple concernant une évolution réglementaire et la façon dont Gesip l’appréhende ?

Dans le domaine des émulseurs, Gesip dispose d’un protocole de test agrée suivant l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié, qui est reconnu par l’administration pour sélectionner des émulseurs particulièrement performants.

L’équipement des installations incendies avec de tels émulseurs permet à la fois à l’industriel de s’assurer d’une bonne efficacité de ses moyens de défenses et de diminuer substantiellement ses quantités d’émulseurs stockés.

En lien avec l’évolution des connaissances technologiques et environnementales, il est probable qu’il y ait une modification de la réglementation concernant les émulseurs. En effet les émulseurs à base de fluor contiennent des surfactants fluorés qui permettent l’insertion d’un film entre la mousse et le liquide enflammé. Celui-ci permet à la fois une meilleure couverture et une progression plus rapide de la mousse. Aujourd’hui, ils sont donc les plus performants en extinction. Néanmoins, il est devenu évident que les composés perfluorés tels que le PFOS et le PFOA sont extrêmement persistants dans l’environnement et des études toxicologiques ont établi un lien entre ces substances chimiques et la survenue d’effets néfastes graves sur la santé de l’être humain. Ces produits et substances associés ont été introduits dans la liste des polluants organiques persistants dont l’utilisation doit être progressivement abandonnée. Ces molécules ont été peu à peu remplacées par des composés perfluorés à chaîne plus courte, qui ne font pour l’instant l’objet d’aucune restriction, mais il est probable que cela finisse par être le cas.

Pour cette raison, les fabricants d’émulseurs anti-incendie investissent dans le développement de nouveaux émulseurs sans fluor améliorés. Il s’agit d’un grand défi, car les domaines à haut risque tels que l’industrie chimique et pétrochimique ont besoin de disposer d’émulseurs aux meilleures performances. À l’heure actuelle, les fabricants mettent au point de nouvelles générations d’émulseurs sans fluor hautement performants et adaptés pour diverses applications. Avant d’être mis sur le marché, ces nouveaux émulseurs doivent être testés sur des feux réels dans des conditions les plus proches possibles de la réalité. Or, à ce jour, il n’existe pas dans le monde, d’infrastructure permettant de tester leur efficacité. Dans le but de toujours améliorer la sécurité industrielle, Gesip a construit une cuvette de 300 m2 destinée à tester l’efficacité de ces nouveaux émulseurs dans ses installations basées sur son site de Vernon.

Les dimensions hors norme de cette cuvette de 50 m de long sur 6 m de large permettront d’étudier la progression de ces nouvelles mousses sur de grandes distances en présence ou non d’obstacle afin de simuler des scénarios de feu de nappes représentatifs. Cette cuvette permettra aussi de tester de nouveaux matériels d’extinction sur de grands feux.

Vous parliez tout à l’heure des réglementations mises en place depuis Lubrizol. Gesip a apporté son expertise à l’administration dans la préparation de ces réglementations. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Un retour d’expérience a été fait sur l’incendie survenu sur le site de Lubrizol il y a plus d’un an : un gros travail d’analyse a été réalisé par différentes sociétés, mais aussi à travers le travail de la commission sénatoriale. Cela a aboutit à la nécessité de faire évoluer les textes réglementaires, comme c’est le cas à chaque fois qu’il y a un sinistre d’un tel niveau. En effet, ces événements, aussi regrettables soient-ils, constituent la source d’un apprentissage et de nouvelles connaissances sur les différentes évolutions possibles d’un incendie par exemple, dans le cas de Lubrizol.

Après, Gesip se positionne toujours sur un plan technique. Les textes ont été rédigés par l’administration française, et comme cela se fait régulièrement sur des sujets techniques comme celui-ci, les syndicats professionnels sont sollicités pour la relecture de ces textes. Gesip peut également être sollicité, si le sujet du texte fait partie de notre champ d’expertise.

Quelle est votre mission ?

Notre rôle est de relire ces textes et s’assurer de leur bonne compréhension par les industriels. Nous avons été associés à ce travail, ce qui nous a permis de répondre aux interrogations des industriels que nous fédérons. La situation était particulière, il faut bien le reconnaître : l’administration française a mis un tempo important pour concrétiser le plus rapidement possible les évolutions réglementaires pertinentes, à la lumière de l’analyse de l’accident de Lubrizol. Ce que l’on peut tout à fait comprendre au vu de la situation qui s’est produite il y a un an et de l’écho que cet incendie a eu.

Concrètement, les syndicats professionnels – Gesip, le Medef, entre autres – se sont coordonnés de façon extrêmement rapide pour procéder à la lecture de ces textes et envoyer les questions à l’administration pour qu’elle puisse y répondre directement. Nous avons entre autres pour mission de faire remonter à l’administration des suggestions, qu’elle est libre de retenir, ou pas, puisqu’elle reste totalement libre de décider ce qu’elle entend faire.

Quoi qu’il en soit un dialogue se met en place : nous avons eu beaucoup de réunions avec les différents représentants de la DGPR, pour travailler à la compréhension de ces textes, et actuellement nous sommes en cours de rédaction d’un guide d’explication et de compréhension des textes qui sont publiés. Le tout, encore une fois, pour permettre une bonne compréhension de ces textes par l’ensemble des industriels.

A l’issue de ce travail, qui n’est pas terminé, nous ferons des formations à distance ou en présentiel, en fonction des conditions sanitaires, pour donner une compréhension et une explication orale des points les plus importants dans le cadre de ces changements.

L’accident de Lubrizol a également fait émerger un besoin d’accès à l’information plus important venant des riverains, et des populations alentour. Comment améliorer ce point ?

La communication avec les riverains existait déjà dans le cadre de la prévention des risques, mais les évolutions technologiques doivent nous conduire à repenser ces transferts d’informations. Je donne un exemple : il y a 20 ans, tout le monde n’était pas équipé d’un téléphone portable. Aujourd’hui on trouve plusieurs smartphones dans chaque foyer, on peut donc tout à fait imaginer des moyens de communications plus rapides – envois de SMS massifs, l’usage des réseaux sociaux -. Ce sont toutes ces nouveautés qu’il nous faut pouvoir intégrer à la communication actuelle avec les riverains, en particulier l’aspect instantané.

Ensuite se pose la question : qui doit communiquer, quand ? Nous ne sommes plus dans une communication telle qu’on a pu la connaître sur les grands sinistres précédents, ou finalement la première information à laquelle le grand public avait accès était le soir au journal télévisé.

Aujourd’hui, nous devons choisir les bons modes de communication, les bonnes cibles, et préparer, répertorier les informations, pour les utiliser efficacement.

Propos recueillis par Pierre Thouverez

Crédits image de une : Annie Gozard