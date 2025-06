Sommet sur la sécurité énergétique de l’AIE : que faut-il en retenir ?

En ce moment

Le 24 avril s’est tenu, à Londres, le premier sommet international sur la sécurité énergétique. Cet événement organisé par l’Agence internationale de l’énergie a réuni plus de 60 pays autour d’une question centrale : comment garantir la stabilité de l’approvisionnement en énergie et répondre aux incertitudes du marché mondial ? Si ce sommet a révélé de fortes discordances entre les défenseurs des énergies fossiles et des renouvelables, il a aussi démontré la nécessité de miser sur la diversification des sources d’énergie et la coopération mondiale.