Revue du Magazine d’Actualité #34 : du 2 au 6 juin

Désorbitation de l’ISS : Elon Musk et la conquête de Mars en ligne de mire

La Station spatiale internationale, symbole de la coopération spatiale, pourrait être désorbitée plus tôt que prévu. Elon Musk, dans un message sur X, a suggéré une date bien avant celle fixée par la NASA. Cet article porte sur les raisons derrière cette décision et les enjeux pour l’avenir de l’exploration spatiale.

Comment Elon Musk envisage l’avenir de l’ISS et la conquête de Mars

Les États-Unis secouent le sommet énergétique : une opposition frontale aux politiques anti-fossiles

Lors du dernier sommet international sur l’énergie, les États-Unis ont exprimé une opposition ferme aux politiques anti-fossiles, critiquant l’AIE pour son soutien aux énergies renouvelables. Ce changement de ton pourrait marquer un tournant dans la géopolitique énergétique mondiale

L’influence des États-Unis sur la politique énergétique mondiale

Transition énergétique en Allemagne : le plan audacieux du chancelier Merz

Le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, a réussi à sceller un accord de coalition avec les sociaux-démocrates, ouvrant la voie à une transformation énergétique majeure. Ce document de 146 pages, bien que non contraignant, trace la feuille de route pour les quatre prochaines années, mettant l’accent sur la compétitivité industrielle et les objectifs climatiques européens. Comment notre voisin allemand prévoit de renforcer son économie de l’hydrogène et de moderniser son réseau électrique ?

Un accord de coalition qui pourrait changer l’avenir énergétique de l’Allemagne

Waga Energy : pionnière de la valorisation du biogaz en France et à l’international

À Clermont-Ferrand, Waga Energy et Valtom ont relevé le défi de coupler deux sources de biogaz pour produire du biométhane. Ce projet inédit en Europe, qui a nécessité des innovations techniques et réglementaires, marque une avancée majeure vers une plus grande souveraineté énergétique.

L’innovation de Waga Energy pour une énergie renouvelable

Quand calcul quantique et IA s’unissent pour transformer la chimie pharmaceutique

Qubit Pharmaceuticals dévoile FeNNix-Bio1, un modèle de fondation qui pourrait bien bouleverser le secteur pharmaceutique. En s’appuyant sur des technologies de pointe comme le calcul quantique et l’intelligence artificielle, ce nouvel outil permet de modéliser les interactions moléculaires avec une rapidité et une précision sans précédent. Cette percée ouvre de nouvelles perspectives pour la découverte de médicaments.

Avancées dans la deeptech avec le modèle FeNNix-Bio1

L’IA au cœur de la transformation digitale : l’entretien avec Matthieu Deboeuf-Rouchon pré Vivatech

A l’approche de l’édition 2025 du salon Viva Technologies, l’expert en transformation digitale Matthieu Deboeuf-Rouchon, nous apporte ses perceptions des grandes tendances de ce grand rendez-vous, avec un focus particulier sur l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

Les grandes tendances de Vivatech 2025 avec un expert en transformation digitale

