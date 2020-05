Capteur thermique intelligent pour surveillance industrielle et dépistage des températures corporelles élevées

La nouvelle solution de capteur thermique est réservée en priorité aux entités appelées à limiter la propagation du virus COVID-19

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a aujourd’hui annoncé la sortie des caméras thermiques fixes FLIR A400/A700 à capteur intelligent ou à flux d’images rapide pour la surveillance des équipements, des lignes de production, des infrastructures stratégiques et le dépistage des températures corporelles élevées.

Ces systèmes de caméras intelligentes hautement configurables fournissent une surveillance des températures précises et sans contact dans un grand nombre de domaines : contrôle des processus de fabrication, développement des produits, surveillance des émissions, gestion des déchets, maintenance des sites et améliorations sur le plan de l’environnement, de la santé et de la sécurité. Le capteur thermique intelligent FLIR A400/A700 sera initialement réservé à ceux qui luttent contre le COVID-19.

Pour toutes les applications, la série offre un flux d’images multiples, une puissance de calcul à la pointe du progrès et une connectivité Wifi pour contribuer à accélérer le flux de données et la prise de décisions, ce qui améliore la productivité et la sécurité des professionnels.

FLIR a conçu les caméras A400/A700 avec deux configurations pour mieux répondre aux besoins spécifiques des applications.

La configuration avec capteur thermique intelligent, recommandée pour mesurer les températures corporelles élevées, associe des alarmes et des outils de mesure avancés à une puissance de calcul hors pair pour accélérer la prise de décisions stratégiques.

La configuration avec flux d’images permet de diffuser un flux d’images multiples pour contribuer à optimiser le contrôle des processus, améliorer l’assurance qualité ou identifier les défaillances potentielles susceptibles de provoquer l’arrêt d’une ligne de production.

Les utilisateurs conçoivent leurs systèmes en choisissant la configuration capteur intelligent ou flux d’images , en sélectionnant la caméra A400 ou A700 en fonction de la résolution nécessaire, puis en ajoutant des objectifs et une série de fonctionnalités en option adaptées à leur application.

« Depuis plus de 40 ans, l’imagerie thermique FLIR fournit des technologies pour les professionnels afin d’améliorer non seulement leurs capacités, mais aussi leur sécurité au travail », déclare Jim Cannon, PDG de FLIR. « Face aux efforts déployés par la communauté internationale pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et étant donné l’intérêt revêtu par cette technologie, FLIR réservera les premières livraisons de cette nouvelle caméra de la série A aux professionnels qui l’utilisent pour dépister les températures corporelles élevées ou pour compléter d’autres outils de dépistage similaires, afin de contribuer à la lutte contre le virus. »

De plus, FLIR réalise actuellement des tests beta pour une solution logicielle de dépistage automatisé des températures corporelles élevées qui est entièrement intégrée à ses caméras thermiques certifiées par la United States Food and Drug Administration.

La solution est conçue pour rapidement accroître la précision, la simplicité d’utilisation et la rapidité des procédures de dépistage existantes. FLIR effectuera une annonce au sujet de cette solution au second trimestre 2020.

Les caméras avec capteur intelligent et flux d’images thermiques sont désormais disponibles à la vente auprès de notre réseau mondial de partenaires de distribution FLIR. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page www.flir.com/A400-A700-Series.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est un leader mondial des technologies industrielles spécialisé dans les solutions de détection intelligentes pour les applications de défense, industrielles et commerciales. L’objectif de FLIR Systems est de devenir « The World’s Sixth Sense » (le sixième sens du monde) en élaborant des technologies qui aideront les professionnels à prendre de meilleures décisions pour sauver des vies et des biens. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.flir.com et suivez-nous via l’adresse @flir.