Définition d’une approche qualité

Une approche de l'expérimentation basée sur les statistiques permet aux scientifiques et aux ingénieurs d'être plus productifs avec des ressources limitées pour tirer de précieux enseignements de leurs expériences.

Les inventeurs qui s’appuient sur une approche par essais et erreurs font pour ainsi dire partie de la mythologie. Dyson est réputé pour sa méthode de conception de nouveaux produits basée sur la fabrication de nombreux prototypes.[1] Mais toutes les entreprises n’ont pas les ressources de Dyson. La plupart ont des budgets limités et ne peuvent envisager que des approches expérimentales moins gourmandes en ressources pour réaliser leurs projets.

Avant d’inventer sa lampe à incandescence, Thomas Edison a suivi un parcours parfaitement représentatif d’une approche par essais et erreurs. Il a testé des milliers de matériaux, exigeant de son équipe une éthique irréprochable au travail. On raconte qu’il utilisait des méthodes gourmandes en ressources et ne s’accordait que très peu de sommeil.[2]

Dans l’environnement instable actuel, beaucoup d’entreprises n’ont ni le temps ni les ressources pour emprunter le même chemin, y compris dans une démarche de durabilité. Pour innover rapidement, elles doivent adopter une autre approche. Chercheurs et ingénieurs subissent une pression constante pour répondre à la demande de produits et processus toujours plus innovants. Ceux qui travaillent sur la pandémie actuelle sont confrontés à un défi sans précédent, la vie et la mort de millions de personnes dépendant de leur capacité à réaliser rapidement des avancées scientifiques. Même en temps « normal », les chercheurs sont engagés dans une course contre la montre pour découvrir des informations cachées, diminuer les coûts, devancer la concurrence et améliorer continuellement les produits.

Une approche de l’expérimentation basée sur les statistiques permet aux scientifiques et aux ingénieurs d’être plus productifs avec des ressources limitées pour tirer de précieux enseignements de leurs expériences. Elle leur donne les moyens de réduire les coûts de développement des produits et d’écourter le délai d’innovation.

Quel est l’impact d’une approche qualité sur les résultats ?

La définition d’une approche de l’innovation nécessite d’étendre les pratiques de qualité à l’intégralité du cycle de développement. Cela commence par l’amélioration de la qualité d’expérimentation à l’aide de méthodes stratégiques basées sur les données. Bradley Jones, chargé de recherche principal chez JMP, parle d’une approche par essais et erreurs « structurée » ou « intelligente » :

« Une approche par essais et erreurs structurée, impliquant plusieurs essais et variant les facteurs de causalité potentiels, permet d’accélérer et de valider la compréhension d’un processus. Lorsque vous étudiez un processus, plus les facteurs potentiels évalués sont nombreux, plus les possibilités de découverte augmentent de façon exponentielle. Une approche par essais et erreurs intelligente permet à l’équipe d’évaluation de générer une liste des facteurs de causalité potentiels qui peuvent impacter les résultats mesurés d’un processus.»

« Cette liste fournit une base mathématique pour repérer la série d’essais permettant d’identifier les facteurs de causalité potentiels dont les effets sont les plus importants. Il suffit de changer les paramètres de plusieurs facteurs de causalité dans la série d’essais, que nous nommons plan d’expérience. »

Les plans d’expériences sont indispensables pour récolter rapidement les fruits de l’analyse des données. Cette approche aide les entreprises à prendre plus vite de meilleures décisions et à mieux anticiper les étapes clés d’un projet. Au final, les collaborateurs seront moins stressés et donc plus productifs.

Symrise : accélération du cycle de développement

Le monde des parfums et des saveurs fait partie intégrante de notre quotidien. Les consommateurs du monde entier sont exposés à des arômes et des senteurs 20 à 30 fois par jour. La société allemande Symrise AG détient 11 % du marché mondial des arômes et parfums, et l’on retrouve ses créations dans plus de 30 000 produits et une centaine de pays. Elle est tenue d’innover en permanence en créant de nouveaux arômes et parfums, mais aussi en reformulant ses produits dans un souci de durabilité.

Grâce aux plans d’expériences, Symrise peut affiner et retravailler facilement les formules, en reproduisant les aspects positifs et en rectifiant le tir, le cas échéant. La création de visualisations interactives permet aux experts en R&D de prendre des décisions à partir de données qui n’auraient probablement pas été disponibles avec une autre solution. La manipulation de visuels en temps réel est particulièrement importante dans le travail de formulation, qui requiert un ajustement des ingrédients à très petite échelle. Cette redoutable efficacité a aidé l’entreprise à optimiser la production globale en tirant beaucoup plus rapidement des enseignements utiles des données. Ce gain de temps a permis à l’entreprise d’élargir son champ de compétences et d’augmenter sa production avec des effectifs constants.

Quelle que soit l’avancée recherchée, l’adoption d’une approche de l’expérimentation basée sur la qualité permet de mettre en œuvre des processus de production de qualité, qui ouvrent la voie aux innovations à grande échelle, de façon fiable et cohérente.

Participez à ce webinaire avec Symrise pour comprendre les techniques et approches d’expérimentation qui contribuent à son succès croissant.

[1] https://www.forbes.com/sites/chloesorvino/2016/08/24/james-dyson-exclusive-top-secret-reinvention-factory/#336c181d2e87

[2] https://www.theatlantic.com/health/archive/2014/05/thomas-edison-and-the-cult-of-sleep-deprivation/370824/