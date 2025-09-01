Été 2025 : que s’est-il passé dans l’industrie pendant vos vacances?

Vous avez opté pour une déconnexion estivale totale et vous revenez de congés ? Techniques de l’Ingénieur vous propose un résumé des principales annonces qui ont été faites durant l’été concernant l’industrie.

Pour commencer, voici quelques informations, par secteur :

Secteur pharmaceutique : le laboratoire Servier ouvre les négociations concernant la vente de Biogaran

: le laboratoire Servier ouvre les négociations concernant la vente de Biogaran Aéronautique : Safran va implanter en France (dans l’Ain), sa nouvelle usine de freins carbone

: Safran va implanter en France (dans l’Ain), sa nouvelle usine de freins carbone Énergie : la production à pleine puissance repoussée à la fin de l’automne, pour l’EPR de Flamanville

: la production à pleine puissance repoussée à la fin de l’automne, pour l’EPR de Flamanville Agroalimentaire : Nestlé tente de sauver l’appellation « eau minérale naturelle » de Perrier avec de nouveaux forages et des filtres autorisés

Renault a un nouveau directeur général : François Provost

Le 30 juillet 2025, François Provost a succédé à Luca de Meo à son poste de Directeur général du Groupe Renault. Si cette nomination de l’ex-directeur des achats du groupe fait figure de surprise, elle n’est pas le seul mouvement inattendu, puisque le designer du groupe, Gilles Vidal, a également annoncé son retour chez Stellantis.

Stellantis cesse la production de moteurs thermiques à Douvrin

Cet été, Stellantis a également décidé de programmer l’arrêt de la production de moteurs thermiques à Douvrin, d’ici fin 2026. Cette décision est particulièrement symbolique, puisque le site est considéré comme un pilier historique du « thermique à la française ».

Pour le groupe Stellantis, cette décision s’inscrit dans une stratégie de reconfiguration industrielle, avec en toile de fond l’optimisation de toute la chaîne de valeur électrique et l’abaissement des coûts unitaires des batteries. Dans ce contexte, l’arrêt de la production de moteurs thermiques est ainsi motivé par des impératifs économiques autant que réglementaires, la fin des ventes thermiques neuves étant programmée pour 2035 dans l’UE.

Des entreprises en redressement et des reprises annoncées

La faillite de Northvolt, le fabricant de batteries pour véhicules électriques considéré comme un des grands espoirs européens du secteur, a été un événement marquant du début d’année 2025, pour ne pas dire un choc.

Néanmoins, cette faillite n’a pas sonné la mort de Northvolt, puisque le fabricant américain de batteries Lyten a annoncé, cet été, vouloir racheter la totalité des activités allemandes et suédoises de la start-up.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule bonne nouvelle de l’été, puisque Le Coq sportif, équipementier français de vêtements et chaussures de sport historique, a lui aussi trouvé un repreneur, l’entreprise franco-suisse Dan Mamane, ce qui permet de sauver les deux tiers des emplois salariés.

Malheureusement, des mises en redressement ont également été annoncées cet été. C’est le cas de l’aciériste NovAsco, placé de nouveau en redressement, un an après sa reprise par Greybull, et de Carmat, qui a déjà reçu une offre de reprise.

Les annonces de Bayrou concernant le budget 2026

Enfin, à moins d’avoir passé vos vacances dans une grotte à l’autre bout du monde, l’actualité politique particulièrement brûlante n’a pas pu vous échapper.

Bien qu’elle n’ait pas de lien direct avec l’industrie, la présentation, le 15 juillet, de la feuille de route budgétaire 2026 par le Premier ministre a eu l’effet d’une bombe et marqué le début d’une nouvelle crise politique.

Si elles s’inscrivent dans un cadre bien plus large, les annonces de François Bayrou concernent également l’industrie. En voici quelques-unes :

Suppression de deux jours fériés pour renforcer la productivité

Financement des entreprises : fonds propres et capital-risque

Priorité aux investissements dans l’IA et la cybersécurité

Lutte contre les pratiques abusives des entreprises et chasse aux niches fiscales

Souhait de mettre en place un « Buy European Act »

Néanmoins, l’application des mesures annoncées dans cette feuille de route est plus qu’incertaine et dépendra de la survie du gouvernement au vote de confiance du 8 septembre prochain.