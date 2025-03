Revue du Magazine d’Actualité #27 : du 25 au 28 mars

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa vingt-septième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Réconcilier les Français avec l’industrie : le pari des Journées Usines Ouvertes

Avec les Journées Usines Ouvertes, la Société des Ingénieurs Arts & Métiers souhaite susciter des vocations chez les jeunes et améliorer l’image de l’industrie en France. Stéphane Gorce nous dévoile les ambitions de cet événement inédit.

Journées Usines Ouvertes : les coulisses de l’industrie française

Prévenir les incendies de batteries lithium : les nouvelles solutions

Alors que les incendies de batteries lithium continuent de causer des dégâts considérables, des solutions innovantes émergent pour anticiper ces incidents. Le système Li-ion Tamer, grâce à ses capteurs avancés, offre une alerte précoce et permet d’éviter l’effet domino dans les installations industrielles.

Les incendies de batteries lithium anticipés et les installations protégées

Les Carbon Majors : un petit groupe à l’impact colossal sur le climat

Le dernier rapport d’InfluenceMap met en lumière l’impact disproportionné des multinationales des énergies fossiles sur le climat. Avec une augmentation des émissions de 0,7 % en 2023, ces entreprises continuent de peser lourdement sur l’environnement malgré les engagements mondiaux.

Les géants de l’énergie et leur rôle dans la crise climatique

L’eau de mer : une ressource pour l’hydrogène et le bâtiment durable

L’électrolyse de l’eau de mer ne se contente pas de produire de l’hydrogène et de stocker du CO2. Elle offre également des sous-produits minéraux qui pourraient remplacer le sable et le gravier dans le béton. Les scientifiques de l’université Northwestern travaillent à maximiser le potentiel de cette technologie pour un avenir plus durable.

L’électrolyse de l’eau de mer pour une construction durable

Exosquelettes et bras robotiques : les solutions d’Orthopus pour l’autonomie