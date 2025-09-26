Revue du Magazine d’Actualité #47 du 22 au 26 septembre

Alors que l’automne s’installe, les enjeux technologiques et environnementaux continuent de façonner les débats publics.

Cette semaine, la France se positionne sur des sujets stratégiques allant de l’intelligence artificielle à la transition énergétique, avec des initiatives qui dessinent les contours d’un futur plus souverain, durable et innovant.

🔋 ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Calogena : un petit réacteur pour chauffer la France de demain

Le projet Calogena propose un réacteur nucléaire de faible puissance destiné à la production de chaleur pour les collectivités et les industries. Ce concept, encore en phase de développement, pourrait répondre aux besoins de décarbonation du chauffage urbain tout en renforçant la souveraineté énergétique.

Hydrogène : plus de 500 GW d’électrolyse en 2030 ?

L’hydrogène vert poursuit son ascension avec des projections ambitieuses : plus de 500 GW de capacité d’électrolyse pourraient être installés d’ici 2030. Cette dynamique mondiale reflète l’intérêt croissant pour une énergie propre, mais soulève aussi des défis industriels et réglementaires.

🧠 TECHNOLOGIES & SOUVERAINETÉ

Innovation stratégique, souveraineté et IA : le dispositif « Pionniers de l’IA » se met en marche

Le programme « Pionniers de l’IA » vise à soutenir les entreprises françaises développant des solutions d’intelligence artificielle à fort impact. Ce dispositif s’inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté technologique face aux géants internationaux.

Un Quantum Act européen pour une innovation souveraine et sûre

L’Union européenne prépare un cadre réglementaire pour encadrer les technologies quantiques. Objectif : garantir la sécurité, la souveraineté et l’éthique dans un domaine en pleine effervescence. Ce Quantum Act pourrait structurer durablement l’écosystème européen.

🏭 INDUSTRIE & SOCIÉTÉ

Nouveau code minier : la France va relancer son industrie minière

La réforme du code minier marque une volonté politique de relancer l’exploitation des ressources nationales, dans un cadre plus transparent et écologique. Une étape stratégique pour sécuriser l’approvisionnement en matières premières critiques.

🌍 CLIMAT & MOBILITÉ

Décarboner la mobilité en France : un virage encore trop lent

Malgré les objectifs affichés, la France peine à accélérer la transition vers une mobilité bas carbone. Le rapport met en lumière les freins structurels et les leviers à activer pour atteindre les ambitions climatiques.

🧪 MATÉRIAUX & INNOVATION

DIM MaTerRE : vers une nouvelle génération de matériaux éco-responsables

Le programme DIM MaTerRE soutient la recherche sur des matériaux innovants, durables et performants. Il fédère laboratoires et industriels autour d’une vision commune : concevoir les matériaux du futur en intégrant les enjeux environnementaux dès la conception.

