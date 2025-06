Revue du Magazine d’Actualité #36 : du 16 au 20 juin

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous offre un condensé des principales informations publiées depuis le début de la semaine. Voici la 36e revue hebdomadaire, bonne lecture !

Le Salon du Bourget 2025 : quand l’industrie aéronautique se réinvente sous pression

Alors que le crash du Dreamliner Air India 171 et les tensions au Moyen-Orient assombrissent le Salon du Bourget 2025, l’industrie aéronautique s’est réunie autour de la décarbonation, de la souveraineté industrielle et du réarmement européen. Les acteurs du secteur naviguent entre crises et innovations.

La France en tête de l’innovation high tech : retour sur VivaTech 2025

VivaTech 2025 a marqué un tournant dans l’industrie technologique européenne. Avec des annonces majeures comme le projet Mistral Compute de NVIDIA et Mistral AI, et des innovations vertes présentées par plus de 40 startups, cet événement a prouvé que l’Europe est prête à rivaliser avec les géants mondiaux.

Stellantis : Antonio Filosa face aux enjeux de l’électrification

Antonio Filosa, fort de ses 25 ans d’expérience, s’apprête à diriger Stellantis à partir du 23 juin. Sa nomination met fin à une période d’incertitude suite à la démission de Carlos Tavares. Filosa devra redresser un groupe en difficulté, marqué par une baisse des ventes et des bénéfices.

L’industrie de l’IA sous tension : Nvidia et la concurrence chinoise

Les restrictions américaines sur les exportations de processeurs vers la Chine pourraient-elles finalement stimuler l’innovation locale ? Nvidia, malgré une perte de chiffre d’affaires significative, continue de croître, mais doit désormais composer avec une concurrence féroce et un marché en pleine évolution, où l’IA générative joue un rôle central.

Relocalisation industrielle : vers une nouvelle stratégie économique ?

Alors que la relocalisation industrielle est perçue comme une solution pour renforcer la souveraineté nationale, l’OCDE met en lumière les risques économiques associés. Le rapport préconise une gestion agile des risques et une coopération internationale pour maintenir la stabilité économique mondiale.

