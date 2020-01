Simuler le Transfert de Chaleur : l’Exemple d’une LED

Typiquement, le rayonnement contribue sensiblement au refroidissement de l'ampoule, s'ajoutant à la convection naturelle et à la conduction par les attaches solides. Comment prendre en compte le couplage entre l'écoulement du fluide et le transfert de chaleur dans COMSOL Multiphysics® et son module Heat Transfer ? Comment inclure le rayonnement ?

Une diode électroluminescente ou LED (pour light emitting diode) émet de la lumière quand elle est traversée par un courant électrique. Du fait de leur rendement lumineux, elles sont utilisées de plus en plus massivement, aussi bien au niveau domestique que dans les écrans plats. C’est un bon exemple pour préciser l’influence des différents modes de transfert de chaleur (conduction, convection, rayonnement) et se poser les questions de conception et d’optimisation correspondantes. Inscription gratuite à la webconférence Comsol qui aura lieu le jeudi 23 janvier à 11h. Typiquement, le rayonnement contribue sensiblement au refroidissement de l’ampoule, s’ajoutant à la convection naturelle et à la conduction par les attaches solides. Comment prendre en compte le couplage entre l’écoulement du fluide et le transfert de chaleur dans COMSOL Multiphysics® et son module Heat Transfer ? Comment inclure le rayonnement ? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder et dont les réponses seront illustrées par la construction et la résolution en direct d’un modèle de LED, ainsi que la présentation de différentes applications. Vous êtes invités à poser vos questions tout au long de notre webinar qui aura lieu le jeudi 23 janvier à 11h. Il sera présenté par Zlatko Solomenko, ingénieur développement et Loïc Renversade, ingénieur applications chez Comsol.