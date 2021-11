Techniques de l’Ingénieur soutient la Semaine de l’industrie

Techniques de l’Ingénieur soutient la 10e édition de la Semaine de l’Industrie en ouvrant en libre accès une sélection de ressources documentaires, et cela du 22 au 28 novembre 2021 !

Qu’est-ce que la semaine de l’industrie ?

Ce grand rendez-vous, qui se déroulera du 22 au 28 novembre 2021, a pour objectif de faire découvrir le monde de l’industrie grâce à des visites d’usines, des salons ou des expositions dédiées, des découvertes métiers… Et pour cette édition, le thème retenu est « Inventer un avenir durable » ! Ce qui permet aux acteurs de l’industrie de mettre en avant leurs engagements en faveur de la mixité des métiers, de la place des femmes dans les différentes filières, de la transition écologique et de l’économie circulaire.

En lien avec cette actualité, nous vous proposons de découvrir, à partir du 22 Novembre 2021, le livre blanc « Face aux défis du XXI siècle » produit par l’IESF, qui synthétise les recommandations et propositions des ingénieurs et scientifiques de France. L’IESF leur donne la parole pour « faire entendre et reconnaître leur voix à la hauteur de leurs contributions passées, présentes, et à venir car ils sont acteurs et au cœur du Plan de Relance qui va transformer la France des trente prochaines années. »

Vous y trouverez des suggestions, des conseils et une analyse pour répondre aux enjeux sociétaux, géopolitiques et économiques.

La semaine de l’industrie chez Techniques de l’Ingénieur

Profitez de plus de 80 articles de référence, ouverts gratuitement pour l’occasion. Vous pouvez ainsi découvrir les nouveautés comme les articles interactifs ou la nouvelle offre sur le génie écologique !

Dans l’offre GÉNIE ÉCOLOGIQUE :

Écologie des toitures végétalisées – Une étude innovante en Île-de-France

Dans l’offre INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES :

Contrôle de la fatigue des matériaux par émission acoustique

Dans l’offre MANAGEMENT ET INGÉNIERIE DE L’INNOVATION :

R&D collaborative – Manager un projet de recherche et développement en mode collaboratif

Dans l’offre ÉCO-CONCEPTION ET INNOVATION RESPONSABLE :

Le biomimétisme – Infographie

Dans l’offre AGROALIMENTAIRE :

Les six principes de l’éco-extraction du végétal

Dans l’offre CHIMIE VERTE :

L’écoconception : un outil d’innovation pour une chimie durable

Dans l’offre OPÉRATIONS UNITAIRES. GÉNIE DE LA RÉACTION CHIMIQUE :

Catalyse hétérogène – Mode d’action des catalyseurs

Dans l’offre FORMULATION :

Microfluidique et formulation – Émulsions et systèmes colloïdaux complexes

Dans l’offre BIOPROCÉDÉS :

Les biopolymères : différentes familles, propriétés et applications

Dans l’offre INDUSTRIE DU FUTUR :

Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée pour la conception collaborative

Dans l’offre FABRICATION ADDITIVE – IMPRESSION 3D :

Finition de surface de pièces produites par fabrication additive

Dans l’offre AUTOMATIQUE ET INGÉNIERIE SYSTÈME :

Intelligence artificielle et diagnostic

Dans l’offre ROBOTIQUE :

Commande des robots humanoïdes

Dans l’offre TECHNOLOGIES BIOMÉDICALES :

Fabrication additive-impression 3D dans le domaine de la santé

Dans l’offre MÉDICAMENTS ET PRODUITS PHARMACEUTIQUES :

Sources actuelles et futures des médicaments

Dans l’offre ÉLECTRONIQUE :

Cartes à puces – Technologie et cybersécurité

Dans l’offre OPTIQUE PHOTONIQUE :

Propagation guidée de la lumière

Dans l’offre PHYSIQUE ÉNERGÉTIQUE :

Détermination des propriétés thermodynamiques des fluides – Mélanges

Dans l’offre RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES ET STOCKAGE :

Intelligence artificielle et gestion intelligente de l’énergie

Dans l’offre THERMIQUE INDUSTRIELLE :

Fluides caloporteurs et frigoporteurs – Définitions. Critères de choix

Dans l’offre FROID INDUSTRIEL :

Transfert de chaleur à basse température

Dans l’offre GÉNIE NUCLÉAIRE :

Physique des réacteurs – Les réactions nucléaires

Dans l’offre CONVERSION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE :

Compensation des courants harmoniques et réactifs par convertisseurs multifonctions

Dans l’offre RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET APPLICATIONS :

Smart Grids : contexte, acteurs et enjeux

Dans l’offre ENVIRONNEMENT :

Management stratégique de la biodiversité dans l’entreprise par l’approche produit/service

Dans l’offre TECHNOLOGIES DE L’EAU :

Stratégies d’échantillonnage pour les analyses d’eau

Dans l’offre BRUIT ET VIBRATIONS :

Effet du bruit sur l’homme

Dans l’offre SÉCURITÉ ET GESTION DES RISQUES :

Retour d’expérience technique

Dans l’offre MÉTIER : RESPONSABLE ENVIRONNEMENT :

J’utilise des produits chimiques, comment savoir si cela entraîne un classement ICPE pour mon site ?

Dans l’offre MÉTIER : RESPONSABLE RISQUE CHIMIQUE :

Comment déclarer ses produits sous SYNAPSE (toxicovigilance) ?

Dans l’offre MATHÉMATIQUES :

Analyse numérique des équations intégrales

Dans l’offre PHYSIQUE CHIMIE :

Verres – Propriétés et applications

Dans l’offre CONSTANTES PHYSICO-CHIMIQUES :

Caractéristiques des diélectriques liquides

Dans l’offre NANOSCIENCES ET NANOTECHNOLOGIES :

Graphène – Familles, propriétés, applications et modes de production

Dans l’offre RÉSEAUX TÉLÉCOMMUNICATIONS :

Lidars atmosphériques et météorologiques – Lidar rétrodiffusion aérosols nuages (LRAN)

Dans l’offre LE TRAITEMENT DU SIGNAL ET SES APPLICATIONS :

Influence des environnements virtuels

Dans l’offre DOCUMENTS NUMÉRIQUES GESTION DE CONTENU :

Cloud Storage

Dans l’offre TECHNOLOGIES LOGICIELLES ARCHITECTURES DES SYSTÈMES :

Jeux d’instructions : extensions SIMD et extensions vectorielles

Dans l’offre SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION :

Attaques des réseaux

Dans l’offre MANAGEMENT INDUSTRIEL :

Activités internationales de l’entreprise – Prévention et protection contre les risques

Dans l’offre CONCEPTION ET PRODUCTION :

Dans l’offre LOGISTIQUE :

Innovation en logistique et Supply Chain Management (SCM)

Dans l’offre EMBALLAGES :

Droit et pratique des emballages – Normes d’écoconception des emballages

Dans l’offre MAINTENANCE :

La maintenance : un levier du développement durable

Dans l’offre TRAÇABILITÉ :

Revisiter la traçabilité avec les technologies industrie 4.0

Dans l’offre MÉTIER : RESPONSABLE QUALITÉ :

Mise en place d’un système de management intégré

Dans l’offre MÉTIER : RESPONSABLE BUREAU D’ÉTUDE/CONCEPTION :

La Stratégie Make or Buy

Dans l’offre INSTRUMENTATION ET MÉTHODES DE MESURE :

Étude comparative de trois approches d’évaluation des incertitudes : GUM, GUM S1 et globale

Dans l’offre MESURES PHYSIQUES :

Tirer profit de l’incertitude d’étalonnage d’une balance

Dans l’offre MESURES MÉCANIQUES ET DIMENSIONNELLES :

Imagerie laser 3D à plan focal

Dans l’offre CONTRÔLE NON DESTRUCTIF :

Outils de l’intelligence artificielle appliqués au CND

Dans l’offre MESURES ET TESTS ÉLECTRONIQUES :

Mesures électriques des matériaux diélectriques solides

Dans l’offre TECHNIQUES D’ANALYSE :

Pesée minimale : son importance dans un processus d’analyse industriel

Dans l’offre QUALITÉ ET SÉCURITÉ AU LABORATOIRE :

Implantation des postes de travail au laboratoire : prévention des risques

Dans l’offre VÉHICULE ET MOBILITÉ DU FUTUR :

Véhicules automobiles hybrides électriques et leurs motorisations

Dans l’offre SYSTÈMES FERROVIAIRES :

Compatibilité électromagnétique du système ferroviaire – Bases, contexte et référentiels

Dans l’offre SYSTÈMES AÉRONAUTIQUES ET SPATIAUX :

Dimensionnement des trous et des assemblages dans les structures composites

Dans l’offre TECHNOLOGIES RADARS ET APPLICATION :

Interférométrie radar

Dans l’offre FROTTEMENT, USURE ET LUBRIFICATION :

Tribocorrosion

Dans l’offre FONCTIONS ET COMPOSANTS MÉCANIQUES :

Pièces mécaniques soudées – Comportement élastique

Dans l’offre TRAVAIL DES MATÉRIAUX – ASSEMBLAGE :

Assistance cryogénique en usinage

Dans l’offre MACHINES HYDRAULIQUES, AÉRODYNAMIQUES ET THERMIQUES :

Turbomachines – Bilan énergétique et applications

Dans l’offre SMART CITY – VILLE INTELLIGENTE :

Logistique urbaine : enjeux, pratiques et perspectives

Dans l’offre TRANSPORT FLUVIAL ET MARITIME :

Transport et développement durable

Dans l’offre PLASTIQUES ET COMPOSITES :

Plastiques biosourcés et plastiques recyclés dans l’emballage

Dans l’offre ÉTUDE ET PROPRIÉTÉS DES MÉTAUX :

Métallurgie pour la microélectronique à support silicium

Dans l’offre TRAITEMENTS DES MÉTAUX :

Plans d’expériences et traitements de surface – Étude quantitative des effets et interactions

Dans l’offre MATÉRIAUX FONCTIONNELS :

Nanoparticules d’oxydes métalliques dans les emballages alimentaires actifs, intelligents et non toxiques

Dans l’offre CORROSION VIEILLISSEMENT :

Vieillissement chimique des polymères – Mécanismes de dégradation

Dans l’offre ÉLABORATION ET RECYCLAGE DES MÉTAUX :

Métallurgie du laminage à chaud des aciers – Application aux aciers faiblement alliés

Dans l’offre MISE EN FORME DES MÉTAUX ET FONDERIE :

Procédés de frittage PIM

Dans l’offre BOIS ET PAPIERS :

Bois énergie – Propriétés et voies de valorisation

Dans l’offre VERRES ET CÉRAMIQUES :

Satinage chimique du verre

Dans l’offre TEXTILES INDUSTRIELS :

Modélisation du procédé de filage textile

Dans l’offre DROIT ET ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA CONSTRUCTION :

Aide à la décision et approche performantielle pour les ouvrages bâtis

Dans l’offre LE SECOND OEUVRE ET L’ÉQUIPEMENT DU BÂTIMENT :

Solutions de conception pour l’éclairage naturel

Dans l’offre LES SUPERSTRUCTURES DU BÂTIMENT :

Les Bétons Auto-Plaçants

Dans l’offre TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES :

Conception des ponts – Éléments de dimensionnement des principaux ouvrages

Dans l’offre VIEILLISSEMENT, PATHOLOGIES ET RÉHABILITATION DU BÂTIMENT :

Comportement des structures en béton armé existantes – Corrosion des armatures

Dans l’offre LA CONSTRUCTION RESPONSABLE :

Performance énergétique des bâtiments existants – Études de cas

Dans l’offre MÉCANIQUE DES SOLS ET GÉOTECHNIQUE :

Effets de site sismiques pour les ouvrages de surface

Dans l’offre TECHNIQUES DU BÂTIMENT : PRÉPARER LA CONSTRUCTION :

Préparation d’un chantier BTP sur la construction d’une maison individuelle

Dans l’offre TECHNIQUES DU BÂTIMENT : L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT :

Les adjuvants des bétons

Dans l’offre TECHNIQUES DU BÂTIMENT : LE SECOND OEUVRE ET LES LOTS TECHNIQUES :

Évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales dans une maison individuelle

