Revue du Magazine d’Actualité #61 du 19 au 23 janvier

Cette semaine, l’actualité industrielle et technologique révèle des tensions croissantes entre souveraineté, énergie et numérique.

Dans un contexte géopolitique mouvant, l’Europe et la France s’efforcent de préserver leur autonomie stratégique tout en gérant les transitions énergétiques et numériques.

⚙️ INDUSTRIE & SOCIÉTÉ

L’industrie française en 2026, entre défis et opportunités

Dans un contexte international instable marqué par l’érosion du multilatéralisme, l’industrie française aborde 2026 avec prudence. Le renforcement de l’industrie de défense contraste avec les difficultés de réindustrialisation et les incertitudes budgétaires. L’augmentation des commandes militaires soutient une partie du secteur, mais les tensions géopolitiques et les défis de compétitivité structurelle pèsent toujours lourd.

Accord UE‑Mercosur suite à sa signature : enjeux économiques, industriels et réglementaires

Après plus de vingt-cinq ans de négociation, l’accord UE‑Mercosur ouvre une vaste zone de libre‑échange réunissant plus de 700 millions de consommateurs. Le texte promet des baisses massives de droits de douane, profitables aux exportations européennes (automobile, machines, spiritueux), mais suscite des craintes autour de la concurrence agricole et du respect des normes environnementales. Les impacts différeront fortement selon les filières, entre opportunités industrielles et risques de déséquilibre pour l’agriculture.

🌍 MATÉRIAUX & RESSOURCES

Trump et le Groenland : des terres rares convoitées, mais pas forcément exploitables

L’intérêt américain pour le Groenland repose surtout sur son sous-sol riche en matières premières critiques, malgré des obstacles majeurs à leur exploitation (glace omniprésente, absence d’infrastructures, faible rentabilité). Les motivations géostratégiques affichées masquent une réalité économique complexe, où le potentiel minier demeure largement théorique. Les projets d’extraction restent freinés par les coûts et les contraintes environnementales.

⚡ ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Biogaz : passage attendu de la cogénération à l’injection

La France amorce une transition majeure du biogaz vers l’injection de biométhane, encouragée par la fin progressive des soutiens publics à la cogénération et le développement de nouveaux mécanismes contractuels. Environ 2 à 4 TWh pourraient être convertis chaque année, sous réserve de conditions techniques strictes (proximité du réseau, capacités d’injection, financements). Cette évolution vise à renforcer la filière biométhane dans la stratégie nationale.

Électricité nucléaire : bilan positif pour la France en 2025

La production nucléaire française atteint 373 TWh en 2025, portée par une meilleure disponibilité des réacteurs et une optimisation des arrêts de tranche. Cette dynamique place le pays dans une position exportatrice record, renforçant à la fois autonomie énergétique et stabilité du réseau. Les efforts engagés depuis 2019 dans le plan START portent leurs fruits avec des performances nettement améliorées.

Data centers : l’Ademe alerte sur une future explosion des besoins électriques

Selon l’Ademe, la consommation électrique des data centers pourrait être multipliée par 3,7 d’ici 2035 et atteindre plus de 250 TWh en 2050 si aucune politique de sobriété n’est engagée. L’étude propose plusieurs scénarios allant de la sobriété forte à une poursuite non maîtrisée des usages, montrant l’importance cruciale de réguler les infrastructures numériques pour respecter les engagements climatiques français.

💻 NUMÉRIQUE & SOUVERAINETÉ

L’UE ouvre ses bases biométriques aux autorités américaines>

L’Union européenne prépare un cadre juridique permettant aux États-Unis d’accéder aux données biométriques de ressortissants européens pour maintenir le Visa Waiver. Malgré l’objectif de renforcer la lutte contre le crime organisé, la mesure soulève de fortes inquiétudes quant aux droits fondamentaux, à l’étendue des données partagées et à la réciprocité des accès. Les débats portent notamment sur la conformité au RGPD et la souveraineté numérique.

Avec le DMA, l’Europe vise la puissance des GAFAM

Le Digital Markets Act bouleverse les modèles des géants du numérique en imposant des règles ex ante : amendes massives, ouverture des données, fin de l’auto‑préférence, obligations d’interopérabilité. Apple, Meta, Google et d’autres sont déjà visés par des procédures, marquant un tournant dans la régulation européenne. L’objectif : rétablir une concurrence loyale et stimuler l’émergence d’acteurs européens.

