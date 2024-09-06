Dossier de la rédac' Août 2025

Les revues de la semaine de 2024 à 2025 : retour sur les faits marquants

#Innovations sectorielles #Chimie et Biotech #Énergie #Entreprises et marchés #Environnement #Informatique et Numérique #Insolite #Matériaux #Innovation

2024 et 2025 ont été riches en événements : industrie, santé, matériaux, informatique, environnement, sécurité… Retrouvez dans la "Revue de la Semaine" les breaking news, les décryptages, les entretiens avec celles et ceux qui font bouger l'actualité. Ne ratez rien de ce qui forgera demain !

Sommaire
Septembre - Août - Juillet 2025
Juin - Mai - Avril 2025
Mars - Février - Janvier 2025
Décembre - Novembre - Octobre 2024
Septembre 2024
Dossier à télécharger en PDF
