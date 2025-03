Revue du Magazine d’Actualité #24 : du 3 au 7 mars

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa revue hebdomadaire n°24 ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Réutilisation des batteries usagées : vers une nouvelle ère de stockage d’énergie

Alors que les batteries des véhicules électriques atteignent leur fin de vie après 8 à 12 ans, elles conservent encore une grande partie de leur capacité. Cet article explore les différentes façons dont ces batteries peuvent être réutilisées, notamment pour le stockage d’énergie stationnaire et la mobilité électrique, et comment cela pourrait transformer le marché.

La deuxième vie des batteries de véhicules électriques

Lithium : une nouvelle méthode d’extraction électrochimique prometteuse

Face à la demande de lithium, un composant essentiel des batteries pour les véhicules électriques, une équipe de chercheurs de la Pennsylvania State University propose une méthode d’extraction électrochimique innovante. Cette approche promet de réduire les coûts et l’impact environnemental, tout en augmentant l’efficacité de la production.

L’électrochimie pourrait transformer l’industrie du lithium

Souveraineté minérale : la France face aux défis des ressources critiques

Les minéraux critiques, essentiels à la transition énergétique et numérique, sont au cœur des préoccupations stratégiques de la France et de l’Europe. Face à une demande croissante et à une production mondiale concentrée, notamment en Chine, la France s’engage dans un programme ambitieux pour identifier et sécuriser ses ressources minérales. Des initiatives visent à renforcer la souveraineté et la résilience économique du pays.

La France sécurise ses ressources minérales critiques

Sécurité des bornes de recharge : un enjeu pour la mobilité électrique

Alors que la mobilité électrique se développe, la sécurité des bornes de recharge reste un défi majeur. Des experts en cybersécurité ont découvert des failles inquiétantes lors du concours Pwn2Own Automotive 2025, révélant des risques pour les utilisateurs et les entreprises. Cet article explore les implications de ces vulnérabilités et les solutions pour renforcer la sécurité des infrastructures de recharge.

Comment protéger les bornes de recharge contre les cyberattaques ?

Les géants du numérique misent sur le nucléaire pour alimenter l’IA

Face à une demande d’électricité en constante augmentation, les géants du numérique comme Microsoft, Meta, Google et Amazon se tournent vers les technologies micronucléaires. Ces entreprises investissent massivement dans des réacteurs nucléaires modulaires pour alimenter leurs centres de données et soutenir la croissance de l’intelligence artificielle. Ces initiatives pourraient transformer le paysage énergétique mondial.

La stratégie énergétique des géants de la tech

L’Allemagne face à un dilemme énergétique : retour au nucléaire ou transition vers l’hydrogène ?