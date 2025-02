Revue du Magazine d’Actualité #23 : du 24 au 28 février

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa revue hebdomadaire n°23 ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

Le pari de BYD : démocratiser la voiture électrique en Europe

Alors que le marché des véhicules électriques connaît des hauts et des bas en Europe, BYD lance un modèle à prix cassé pour attirer les acheteurs. Avec une autonomie de 427 kilomètres et un prix défiant toute concurrence, la Seagull pourrait bien changer la donne face à des concurrents comme Renault et Volkswagen.

BYD, Renault, Volkswagen : qui remportera la bataille des VE abordables ?

Évolution du label Greenfin : vers une finance plus verte et transparente

Dix ans après sa création, le label Greenfin, garant de la finance verte, se met à jour pour intégrer les nouvelles normes européennes. Avec des critères d’exclusion renforcés et une transparence accrue, il guide les investisseurs vers des choix plus responsables

Le label Greenfin s’adapte à une finance plus verte

Graphène et au-delà : renforcer la solidité des matériaux 2D

Le graphène, connu pour sa solidité, présente une faiblesse face aux fractures. Des scientifiques ont exploré des méthodes innovantes pour renforcer ce matériau, aboutissant à un dérivé du carbone à la fois solide et robuste. Des chercheurs de l’université Rice ont réussi à surmonter cette faiblesse en renforçant intrinsèquement le graphène, ouvrant la voie à de nombreuses applications.

Des matériaux 2D qui intègrent la robustesse

Perspectives pour les matériaux : choix éclairés et innovations durables

Les matériaux contribuent aux transitions industrielles, de la fabrication additive aux batteries du futur, en passant par l’hydrogène et la construction durable. Voici des pistes pour faire des choix éclairés grâce à l’intelligence artificielle et aux analyses de cycle de vie.

Les matériaux innovants dessinent l’avenir de l’industrie

Une nouvelle génération de robots aquatiques: efficacité et discrétion