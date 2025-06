Revue du Magazine d’Actualité #35 : du 9 au 13 juin

La 35ème revue hebdomadaire du Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur offre les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

De la découverte en laboratoire à l’innovation industrielle… On scrute pour vous chaque semaine les tendances de l’industrie.

LiDAR HD : trois modèles numériques pour une France en 3D

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) a franchi une étape cruciale en mettant à disposition trois modèles numériques issus de la technologie LiDAR HD. Ces modèles, couvrant l’Hexagone, la Corse et les DROM, ouvrent la voie à de nombreuses applications concrètes, allant de la prévention des inondations à la gestion sylvicole.

Industrie en crise : les secteurs les plus touchés par la baisse des recrutements

Face à une conjoncture économique incertaine, l’APEC anticipe une baisse des recrutements de cadres en 2025. Les secteurs industriels subissent de plein fouet cette tendance, mais certains domaines comme l’énergie montrent des signes d’optimisme. Découvrez les détails de cette étude et les implications pour le marché de l’emploi.

SAFE : vers une souveraineté technologique et industrielle du réarmement en Europe

L’Union européenne se mobilise pour renforcer sa défense avec le programme ReArm EU. À travers le programme SAFE, l’UE prévoit de cofinancer les acquisitions militaires des États membres et d’associer certains pays tiers. Nous vous détaillons ce projet de 150 milliards d’euros et les enjeux de souveraineté industrielle qu’il soulève.

Supercalculateur Jean Zay : pilier de la Souveraineté numérique française

En mai dernier, le CNRS a annoncé une avancée majeure avec l’extension du supercalculateur Jean Zay, propulsant la France au sommet de la recherche scientifique grâce à une puissance de calcul inégalée de 125,9 PFlops/s. Cette innovation, fruit d’une collaboration avec Hewlett Packard Enterprise, marque un tournant décisif pour la communauté scientifique française.

Vers une bioéconomie circulaire : le rôle des produits biosourcés

Les produits biosourcés, issus de la biomasse végétale ou animale, se positionnent aujourd’hui comme un levier essentiel pour la réindustrialisation durable en France. Présents dans divers secteurs tels que le bâtiment, les cosmétiques, les transports et l’emballage, ils incarnent une tendance qui va au-delà de la mode. Cependant, leur développement est freiné par des obstacles tels que la compétition pour la biomasse, la structuration insuffisante des filières, et des verrous techniques et réglementaires. Cet article expose les défis et les opportunités de ce secteur en pleine expansion.

Des piles à combustible fongiques

Les matériaux biosourcés, tels que la cellulose et la lignine, sont de plus en plus prisés pour leur durabilité et leur biodégradabilité. Cependant, leurs performances limitées freinent leur adoption. Des chercheurs de l’EMPA ont trouvé une solution innovante en s’inspirant de la nature : un matériau vivant à base de mycélium de champignon, offrant des propriétés étonnantes et une stabilité accrue. Il pourrait être utilisé dans la production de petites batteries biodégradables.

Le nettoyage avec la vapeur sèche, une alternative aux gobelets jetables