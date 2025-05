Revue du Magazine d’Actualité #33 : du 19 au 23 mai

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa 33ème revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

La stratégie nationale pour l’hydrogène : un avenir incertain malgré des ambitions révisées

Alors que la France s’efforce de se positionner en leader de l’hydrogène décarboné, la révision de sa stratégie nationale met en lumière des défis économiques et industriels majeurs. Entre projets suspendus et objectifs revus à la baisse, l’avenir de cette filière cruciale pour la transition énergétique reste incertain.

L’avenir incertain de l’hydrogène en France

Black-out du 28 avril en Espagne et au Portugal : l’Europe face à ses défis énergétiques

Le black-out du 28 avril dernier en Espagne et au Portugal a mis en lumière la fragilité des systèmes électriques, dépendants d’un équilibre technique précis. L’ENTSO-E a lancé une enquête pour déterminer les causes exactes, avec un rapport attendu dans six mois.

Enquête sur le black-out ibérique : ce que l’on sait déjà

Marie Perrin distinguée pour sa méthode d’extraction des terres rares, plus propre et rapide que les techniques traditionnelles

L’Office européen des brevets a récompensé Marie Perrin pour sa technique novatrice d’extraction des terres rares. En s’inspirant de la nature, elle a développé un procédé qui réduit considérablement les déchets toxiques et les étapes chimiques complexes. Cette avancée pourrait redéfinir l’industrie des terres rares et en favoriser un développement plus durable.

L’innovation à même de transformer l’industrie des terres rares

Le projet EMME : la France en route vers la souveraineté minérale

Dans un contexte de transition énergétique, le nickel et le cobalt sont devenus des matières premières essentielles. Le projet EMME, prévu pour 2028, ambitionne de créer une unité de conversion de ces métaux en Gironde. Ce projet pourrait non seulement réduire les émissions de CO2, mais aussi créer 500 emplois, tout en renforçant l’indépendance énergétique de la France.

Les enjeux du projet EMME et son impact sur l’économie française

La chimie française face à une tempête économique et géopolitique

Face à une série de fermetures d’usines et à une baisse de la production, la chimie française est en crise. France Chimie alerte sur les menaces pesant sur des milliers d’emplois et appelle à un plan d’action national et européen pour redresser la situation.

Les défis de la chimie en France

