Revue du Magazine d’Actualité #51 du 20 au 24 octobre

Alors que les ambitions climatiques se heurtent aux réalités industrielles, on observe cette semaine des avancées technologiques prometteuses, des tensions géopolitiques et des signaux faibles sur les transformations sociétales à venir.
Une actualité dense, entre innovation et régulation.
⚡ ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT
Et si le futur de l’éolien s’écrivait dans le ciel ?
L’éolien aérien, porté par des cerfs-volants ou des drones, pourrait produire de l’électricité à haute altitude avec un rendement supérieur aux éoliennes classiques. Moins de matériaux, plus de mobilité : une piste sérieuse pour diversifier les sources renouvelables.
👉 L’éolien prend son envol
Électrolyse haute température : Genvia prépare son décollage
Née d’un partenariat public-privé entre le CEA et SLB, Genvia accélère sur l’électrolyse haute température pour produire de l’hydrogène bas carbone. Cette technologie pourrait transformer les procédés industriels lourds, avec des premiers pilotes attendus dès 2026.
🔬Hydrogène en haute définition
Quand les forêts tropicales d’Australie cessent d’absorber le CO₂
Une étude montre que certaines forêts australiennes, autrefois puits de carbone, deviennent émettrices. En cause : le stress climatique et les perturbations écologiques. Un signal préoccupant pour les stratégies de compensation carbone.
🌿 Le carbone change de forêt
🚗 MOBILITÉ & INFRASTRUCTURES
Paris et Madrid veulent verrouiller la trajectoire zéro-émission des véhicules neufs
Les deux capitales européennes plaident pour une interdiction stricte des moteurs thermiques dès 2035. Une position ferme dans les négociations européennes, qui pourrait accélérer la transition vers l’électrique.
🔋 Objectif zéro émission
Les transports français face à un repli structurel et à la transition écologique
Le secteur des transports en France connaît une baisse durable de la demande, accentuée par les enjeux climatiques. L’État et les acteurs du secteur doivent repenser les modèles économiques et les infrastructures.
🚉 Réinventer la mobilité
🛰️ DÉFENSE & TECHNOLOGIES SPATIALES
Capacité spatiale d’alerte avancée : la France et l’Allemagne s’accordent
Les deux pays lancent un programme commun de détection spatiale des menaces, avec un satellite prévu pour 2029. Une coopération stratégique face aux nouveaux enjeux de sécurité et de souveraineté.
🛡️ Surveillance orbitale
✈️ MATÉRIAUX & INDUSTRIE
Un alliage d’aluminium imprimé très résistant pour l’aéronautique
Des chercheurs ont mis au point un alliage d’aluminium imprimé en 3D, aussi performant que les matériaux forgés. Une avancée qui pourrait alléger les structures aéronautiques tout en renforçant leur durabilité.
🛠️ Aluminium nouvelle génération
Bon weekend et à la semaine prochaine !
