Revue du Magazine d’Actualité #51 du 20 au 24 octobre

Alors que les ambitions climatiques se heurtent aux réalités industrielles, on observe cette semaine des avancées technologiques prometteuses, des tensions géopolitiques et des signaux faibles sur les transformations sociétales à venir.

Une actualité dense, entre innovation et régulation.

⚡ ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

Et si le futur de l’éolien s’écrivait dans le ciel ?

L’éolien aérien, porté par des cerfs-volants ou des drones, pourrait produire de l’électricité à haute altitude avec un rendement supérieur aux éoliennes classiques. Moins de matériaux, plus de mobilité : une piste sérieuse pour diversifier les sources renouvelables.

👉 L’éolien prend son envol

Électrolyse haute température : Genvia prépare son décollage

Née d’un partenariat public-privé entre le CEA et SLB, Genvia accélère sur l’électrolyse haute température pour produire de l’hydrogène bas carbone. Cette technologie pourrait transformer les procédés industriels lourds, avec des premiers pilotes attendus dès 2026.

🔬Hydrogène en haute définition

Quand les forêts tropicales d’Australie cessent d’absorber le CO₂

Une étude montre que certaines forêts australiennes, autrefois puits de carbone, deviennent émettrices. En cause : le stress climatique et les perturbations écologiques. Un signal préoccupant pour les stratégies de compensation carbone.

🌿 Le carbone change de forêt

🚗 MOBILITÉ & INFRASTRUCTURES

Paris et Madrid veulent verrouiller la trajectoire zéro-émission des véhicules neufs

Les deux capitales européennes plaident pour une interdiction stricte des moteurs thermiques dès 2035. Une position ferme dans les négociations européennes, qui pourrait accélérer la transition vers l’électrique.

🔋 Objectif zéro émission

Les transports français face à un repli structurel et à la transition écologique

Le secteur des transports en France connaît une baisse durable de la demande, accentuée par les enjeux climatiques. L’État et les acteurs du secteur doivent repenser les modèles économiques et les infrastructures.

🚉 Réinventer la mobilité

🛰️ DÉFENSE & TECHNOLOGIES SPATIALES

Capacité spatiale d’alerte avancée : la France et l’Allemagne s’accordent

Les deux pays lancent un programme commun de détection spatiale des menaces, avec un satellite prévu pour 2029. Une coopération stratégique face aux nouveaux enjeux de sécurité et de souveraineté.

🛡️ Surveillance orbitale

✈️ MATÉRIAUX & INDUSTRIE

Un alliage d’aluminium imprimé très résistant pour l’aéronautique

Des chercheurs ont mis au point un alliage d’aluminium imprimé en 3D, aussi performant que les matériaux forgés. Une avancée qui pourrait alléger les structures aéronautiques tout en renforçant leur durabilité.

🛠️ Aluminium nouvelle génération

👓 Bon weekend et à la semaine prochaine !