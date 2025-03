Revue du Magazine d’Actualité #26 : du 17 au 21 mars

Le Magazine d'Actualité de Techniques de l'Ingénieur vous présente sa vingt-sixième revue hebdomadaire ! Découvrez les faits marquants et les actualités incontournables de la semaine.

L’UE face aux défis climatiques : le Clean Industrial Deal, un nouveau modèle industriel en marche

L’Union européenne se lance dans une transformation ambitieuse avec le Clean Industrial Deal, un plan qui vise à réconcilier compétitivité économique et politiques climatiques. En s’appuyant sur le rapport Draghi, la Commission européenne entend relancer l’industrie tout en maintenant une trajectoire de décarbonation. Cette feuille de route ambitieuse comporte des mesures phares et des défis à relever de façon à transformer le paysage industriel européen.

Le plan de l’UE pour réconcilier compétitivité et climat

Photovoltaïque et nucléaire : une ambition trop grande pour la France ?

Vincent Berger, Haut-commissaire à l’Énergie atomique, alerte sur les risques d’une stratégie énergétique trop ambitieuse pour la France. Dans un avis consulté par Les Échos, il souligne les dangers d’une surproduction électrique à l’horizon 2035, en raison d’une offre qui pourrait dépasser la demande intérieure.

La stratégie énergétique française jugée trop ambitieuse

Éolien en mer : un secteur en pleine tempête

Malgré des ambitions affichées par le gouvernement pour l’éolien offshore, la filière française est confrontée à de nombreux obstacles. Des retards dans la planification aux menaces politiques, en passant par une concurrence internationale féroce, l’avenir de l’éolien en mer est incertain. Plongez dans les défis qui se dressent sur la route de cette transition énergétique.

L’éolien en mer, un secteur sous pression

L’Appel de la France pour Renforcer l’Industrie des Semi-conducteurs

Les semi-conducteurs, essentiels à notre quotidien, sont au cœur d’une nouvelle stratégie française visant à réduire la dépendance aux importations asiatiques. En collaboration avec Taïwan, la France espère booster son industrie électronique et répondre aux défis des transitions numérique et écologique.

L’industrie électronique française et le boost de Taïwan

Réarmement européen : la France en première ligne

Alors que les tensions internationales s’intensifient, la France affiche sa détermination à renforcer ses capacités militaires. Cet article analyse les efforts de réarmement du pays, en mettant en lumière les défis de production et les ambitions de modernisation des équipements militaires.

La France se prépare à renforcer sa défense

L’avenir de la médecine régénérative : la bio-impression 3D en action