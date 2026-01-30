Revue du Magazine d’Actualité #62 du 26 au 30 janvier

Semaine dense entre transitions industrielles et percées technologiques : les composites biosourcés s’invitent dans les démonstrateurs, l’IA accélère la découverte en catalyse, l’OMI prépare une année décisive pour le maritime, et l’accord UE–Inde rebat les cartes des filières.

Les matériaux et l’énergie restent les fils rouges, avec des innovations qui cherchent la preuve par le réel.

🧪 MATÉRIAUX & SANTÉ

Suspens met les composites biosourcés et recyclables à l’épreuve du réel

Le projet européen Suspens développe des matériaux composites issus de ressources biologiques et intégrant le recyclage dès la conception. Trois démonstrateurs testent ces matériaux dans l’automobile, le nautisme et l’aéronautique, avec un objectif clair : prouver leur performance et réduire fortement l’impact environnemental.

🌱 Composites biosourcés en démonstrateurs

Chimie computationnelle : Qubit Pharmaceuticals franchit un cap sur le chemin du développement de médicaments ciblant l’ARN

Qubit Pharmaceuticals met au point une méthode de simulation très précise pour étudier les interactions entre l’ARN et de petites molécules thérapeutiques. Grâce à une combinaison avancée de calcul scientifique et d’intelligence artificielle, cette approche ouvre la voie à de nouveaux traitements pour des maladies complexes.

🧬 Plonger dans l’ARN : modélisation de précision

⚡ ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT

La décarbonation du transport maritime à l’épreuve des rapports de force internationaux

L’Organisation maritime mondiale prépare une trajectoire de réduction des émissions, mais les désaccords entre grandes puissances ralentissent l’adoption d’un cadre commun. L’enjeu est majeur : éviter une multiplication de régulations régionales et instaurer une stratégie mondiale cohérente pour un secteur essentiel au commerce international.

🚢 Cap climat : objectifs OMI et bras de fer

Un « velcro moléculaire » qui améliore la durabilité des cellules photovoltaïques

Des chercheurs conçoivent une couche protectrice innovante qui renforce la stabilité des cellules solaires à pérovskite. Cette structure moléculaire agit comme un véritable point d’ancrage et permet de maintenir un haut niveau d’efficacité malgré la chaleur et la lumière intense.

☼ Photovoltaïque pérovskite : durabilité au rendez‑vous

💻 NUMÉRIQUE & INDUSTRIE

Catalyser la découverte de catalyseurs grâce à l’IA : Realcat et Entalpic en passe de relever le défi

La plateforme Realcat et la société Entalpic unissent leurs compétences pour accélérer la création de nouveaux catalyseurs. Leur ambition est de réduire drastiquement les temps de découverte grâce au criblage automatisé et à l’intelligence artificielle, avec un impact direct sur la transition industrielle.

🤖 Catalyse & IA : criblage accéléré

🏢 INDUSTRIE & SOCIÉTÉ

Plasturgie et composites : bilan contrasté et perspectives prudentes pour 2026

La filière plasturgie se stabilise difficilement après deux années de ralentissement. Les entreprises souffrent d’une demande affaiblie et d’une rentabilité en recul, malgré la progression du recyclage et la vigueur du marché des composites. Les acteurs misent sur une année 2026 de transition plus que de croissance.

🏭 Filière sous tension : prudence 2026

Accord UE‑Inde, une opportunité d’export qui recompose la filière française

L’Union européenne et l’Inde finalisent un accord commercial majeur qui réduit fortement les droits de douane. Les exportations européennes gagnent en compétitivité, mais l’industrie française voit l’Inde renforcer sa place dans les chaînes d’approvisionnement, créant une nouvelle dynamique industrielle.

🌍 Commerce UE–Inde : droits en baisse, chaînes en mouvement

👓 Bon week-end et bonne lecture